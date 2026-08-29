Рейтинг-2026: ТОП-5 лучших электромотоциклов — от бюджетных до «дальнобойных»

29 августа 2026, 19:20
Рейтинг электромотоциклов 2025: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов
Рейтинг электромотоциклов 2025: лучшие модели для города и трассы по мнению экспертов
Электромотоциклы уверенно занимают место на рынке транспорта, и в 2026 году выбор стал особенно актуален. Эксперты выделили пять моделей, которые прошли европейскую сертификацию и получили высокие оценки за надежность, динамику и удобство эксплуатации. В этом материале - подробности о каждом байке и нюансы, которые стоит учесть при покупке.
В 2026 году рынок электромотоциклов в России и Европе заметно изменился: производители делают ставку на сертификацию, надежность и удобство для пользователя. Эксперты составили рейтинг пятерки лучших моделей, сочетающих в себе современные технологии, доступную стоимость и положительные отзывы владельцев. Такой подход позволяет выделить действительно достойные варианты для городских и пригородных маршрутов.
Пятое место занимает SUPER SOCO TC Wanderer Pro (5 кВт). Этот электромотоцикл ориентирован на городскую эксплуатацию, отличается ретро-дизайном и простотой обслуживания. Мотор-колесо мощностью 3900 Вт не требует регулярного ТО, два съемных аккумулятора обеспечивают мобильность и пробег до 80 км. Среди плюсов - быстрая зарядка (3,5 часа), качественные комплектующие и бюджетная цена. Минусы - отсутствие регулировки передней вилки и сложности замены задней покрышки.
На четвертой позиции — SE VMX10S с двигателем 6 кВт и максимальной скоростью 120 км/ч. Модель подходит не только для города, но и для поездок за границу. Три литий-ионных аккумулятора обеспечивают запас хода до 100 км, зарядное устройство стандартное -Type 2. Удобная посадка и современная цифровая панель делают байк привлекательным для ежедневного использования. Недостаток - аккумуляторы работают поочередно, а не совместно.
Третье место досталось SUPER SOCO TC Макс. Этот электромотоцикл с центральным мотором на ременном приводе (4 кВт) разгоняется до 95 км/ч и рассчитан на городские маршруты. Быстросъемный аккумулятор, вес 104 кг и стильный внешний вид – основные преимущества. Однако часть владельцев отмечают ограниченный запас хода, что важно учитывать при выборе.
Второе место – ГП Tinbot RS-1. Модель имеет мощный двигатель 5 кВт (разгон до 120 км/ч за 5 секунд) и аккумулятором 72 В 120 Ач, что обеспечивает до 200 км/ч на одной зарядке. Встроенное зарядное устройство на 20А, система ABS и антипробуксовочная система, вместительный бардачок и возможность зарядки на городской станции делают этот байк универсальным для города. Минус - несъемный аккумулятор, что может быть неудобно для некоторых пользователей.
Лидером рейтинга стал SHARMAX E-GP501 (P). Этот электромотоцикл сочетает в себе агрессивную конструкцию, двигатель мощностью 5 кВт и запас хода до 120 км. Для управления не требуется категория А - достаточно любого водителя категории, что расширение круга потенциальных покупателей. Среди плюсов - аккумулятор 60 А/ч с зарядкой 5-6 часов, перевернутая вилка, система ABS, вместительный бардачок и четыре передачи, где четвертая работает почти как автомат. Некоторые отмечают необходимость регулярного обслуживания, но в целом модель считается одной из наиболее сбалансированных на рынке.
Стоит отметить, что интерес к электромотоциклам растет не только среди опытных райдеров, но и среди новичков. Например, для тех, кто только выбирает свой первый байк, можно использовать опыт эксплуатации питбайка SHARMAX PowerMax 145 MIAMI, о котором подробно рассказано в материале о преимуществах и особенностях этой модели . Такой подход помогает понять, на что обращать внимание при покупке электротранспорта.
В 2026 году электромотоциклы становятся все более доступными и технологичными. Европейская сертификация гарантирует безопасность, а современные аккумуляторы позволяют преодолевать большие расстояния без подзарядки. Для российских покупателей важны не только технические характеристики, но и возможность обслуживания, наличие запчастей и совместимость с городскими зарядными станциями. В последующие годы ожидается дальнейший рост рынка и появление новых моделей, что делает выбор еще более интересным и разнообразным.
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