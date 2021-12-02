Рейтинг европейских столиц с самой высокой стоимостью владения автомобилем: Москва заняла десятое место с конца
В ТОП-10 самых дорогих по стоимости владения автомобилем европейских столиц вошли Берн, Брюссель, Дублин, Хельсинки, Амстердам, Берлин, Осло и Вена. На противоположном полюсе, в ТОП-10 самых дешевых столиц лидирует Киев. Здесь стоимость литра бензина составляет 0,87 фунта или 85,5 рублей, зарядка электромобиля обойдётся в 2,1 фунта или 2,6 рублей, а парковка – 4,1 фунта или 403 рубля. Помимо Киева в список самых дешёвых по стоимости содержания автомобилей европейских столиц вошли такие города, как Скопье, Кишинёв, Минск, Сараево, София, Тирана, Подгорица и Белград. Москва занимает десятое место.
- 2 900 000 РBMW 6 серия GT 2017 в Москве
- 910 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 6 290 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 5 990 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
- 1 300 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 1 300 000 РMitsubishi Outlander 2008 в Москве
- 1 580 000 РLexus RX 2009 в Москве
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 960 000 РHonda Accord 2003 в Москве
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