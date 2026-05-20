Топ недорогих кроссоверов в 2026 году с максимальным комфортом и вместительностью

Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном

В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.

В 2026 году выбор бюджетного кроссовера с по-настоящему просторным салоном стал настоящим вызовом для российских семей. Рынок меняется стремительно: цены на автомобили показывают, что требования к комфорту и функциональности становятся все выше. Именно поэтому эксперты составили свежий рейтинг моделей, которые удивляют не только вместительностью, но и продуманным интерьером – это особенно важно для тех, кто не готов жертвовать удобствами ради экономии.

Как сообщает Topspeed, лидером рейтинга стал Chevrolet Equinox 2025. Эта модель сочетает в себе практичность и доступность: широкий проем багажника и ровный пол позволяют перевозить крупные вещи, а переднее сиденье обеспечивает комфорт даже для высоких водителей и пассажиров. В салоне действительно много места для ног и головы — редкость для такого класса.

Второе место занял Subaru Forester 2026. Здесь создается впечатление простора не только за счет размеров, но и благодаря архитектуре салона: большим окнам и тонким стойкам крыши, визуальному расширению пространства и отличному обзору. Пассажирам во всех рядах не тесно — это важный фактор для семейных поездок и дальних путешествий.

Третью позицию занимает Kia Sportage 2026. Главная его особенность — современный и эргономичный интерьер. Дизайнеры сделали акцент на функциональности: множество удобных мелочей, собственный щиток приборов и крупный медиаэкран создают ощущение открытости и простора. Каждый элемент интерьера работает на комфорт водителя и пассажиров.

В десятку лучших также входят Hyundai Tucson 2026, Honda CR-V 2025 и Ford Escape 2025. Эти кроссоверы продолжают расширять внутреннее пространство в компактном сегменте, обеспечивая больше места для пассажиров и багажа, чем можно ожидать от автомобилей этого класса.

Кроме того, Mazda CX-5 2025 года, Nissan Rogue 2026 года, Toyota RAV4 2025 года и Volkswagen Tiguan 2025 года заняли места в рейтинге благодаря удачному балансу цены и вместимости. Производители активно ищут новые решения для увеличения внутреннего пространства без роста внешних габаритов — конкуренция в сегменте становится особенно острой.

Современный рынок кроссоверов — один из самых конкурентных. Для покупателей это означает возможность выбора автомобиля, который не только вписывается в бюджет, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для всей семьи. В условиях ограниченных средств такие модели становятся настоящей находкой для тех, кто ценит практичность и не готов жертвовать удобствами.

Стоит отметить, что тенденция к увеличению внутреннего пространства наблюдается не только в сегменте кроссоверов.