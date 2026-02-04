Вышло исследование: сколько стоят cамые востребованные кроссоверы на российском рынке 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

4 февраля 2026, 14:23

Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.

Российский рынок кроссоверов в 2026 году переживает заметные перемены, которые напрямую влияют на выбор покупателей и структуру продаж. В условиях ограниченного ассортимента и новых правил игры именно этот сегмент стал ключевым для большинства автолюбителей. Пять моделей кроссоверов вошли в десятку самых продаваемых автомобилей страны, что говорит о смещении интереса россиян в сторону универсальных и практичных машин. Как изменились предпочтения, какие бренды оказались в лидерах и что происходит с ценами - разбираемся на примере свежей статистики.

По информации Autonews, в январе 2026 года на российском рынке было реализовано 80 604 новых легковых автомобиля, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на общее снижение продаж, кроссоверы продолжают удерживать высокие позиции, а некоторые модели даже укрепили свои результаты. В обзоре - самые востребованные кроссоверы, их технические особенности и актуальные цены.

Haval Jolion: безоговорочный лидер

Haval Jolion вновь подтвердил статус самого популярного кроссовера в России. За первый месяц года было продано 4 366 экземпляров этой модели, что позволило ей сохранить лидерство в сегменте. Автомобиль собирают в Туле, и он доступен в различных комплектациях - от базовой с механической коробкой до более дорогих версий с роботизированной трансмиссией и полным приводом. Внешний вид и техническая начинка остались прежними, что, по мнению экспертов, только укрепило доверие покупателей: они знают, чего ожидать от Jolion, и не боятся делать выбор в его пользу.

Цены на Haval Jolion стартуют от 1 999 000 рублей, что делает его одним из самых доступных предложений среди кроссоверов с современным оснащением. Стабильность спроса объясняется не только ценой, но и широкой дилерской сетью, а также возможностью выбрать оптимальную комплектацию под свои задачи.

Tenet T7 и T4: новые игроки с китайскими корнями

Второе место в рейтинге занял Tenet T7 - среднеразмерный кроссовер, который выпускается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. За январь было реализовано 4 169 машин. Эта модель - близкий родственник Chery Tiggo 7L, но адаптирована под российские условия. Изначально T7 предлагался только с передним приводом, однако с осени прошлого года появилась и полноприводная версия, что заметно расширило аудиторию.

Стоимость Tenet T7 начинается от 2 735 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Такой набор характеристик делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между ценой, комфортом и возможностями на дороге.

Третью строчку занимает Tenet T4 - компактный кроссовер, который по сути является «двойником» Chery Tiggo 4. За январь продано 4 123 экземпляра. В конце 2025 года модель получила долгожданный полный привод, что сразу сказалось на спросе. Сборка также ведется в Калуге, а цены стартуют от 2 039 000 рублей. Покупателей привлекает сочетание доступности, современного дизайна и расширенного набора опций.

Mazda CX-5: неожиданный участник топа

Среди самых продаваемых кроссоверов неожиданно оказался Mazda CX-5. Официально эта модель не поставляется в Россию, однако благодаря параллельному импорту и особенностям утильсбора (двигатели попадают под льготные ставки) CX-5 стала доступнее для российских покупателей. В январе реализовано 1 890 машин, что позволило модели войти в топ-10.

Цены на Mazda CX-5 начинаются от 3 950 000 рублей. Автомобиль комплектуется 2,0-литровыми моторами мощностью от 150 до 156 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Покупатели ценят CX-5 за надежность, комфорт и узнаваемый дизайн, а возможность приобрести машину по параллельному импорту стала дополнительным стимулом для роста продаж.

Belgee X50: белорусско-китайский «клон» в числе лидеров

В десятке самых популярных кроссоверов удержалась только одна модель от белорусско-китайского бренда Belgee - X50. За январь было продано 1 627 автомобилей. Эта модель представляет собой адаптированную версию Geely Coolray и собирается на заводе под Минском. Покупателей привлекает сочетание цены (от 2 479 990 до 2 690 190 рублей без учета скидок), современного оснащения и узнаваемого внешнего вида.

Belgee X50 оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Привод - только передний, что не мешает модели оставаться востребованной среди городских жителей и тех, кто ищет недорогой, но современный кроссовер.

Тенденции и перспективы: что ждет рынок кроссоверов

Анализируя свежие данные, можно отметить: российский рынок кроссоверов становится все более разнообразным, но при этом сохраняет зависимость от доступности и адаптации зарубежных моделей. Китайские и белорусские бренды укрепляют позиции, а параллельный импорт позволяет появляться в рейтингах даже тем моделям, которые официально не представлены в стране. Цены на кроссоверы продолжают расти, но спрос на них остается стабильно высоким - во многом благодаря универсальности и практичности таких автомобилей.

Покупатели все чаще выбирают кроссоверы как основной семейный автомобиль, ориентируясь на сочетание цены, оснащения и надежности. В ближайшие месяцы можно ожидать появления новых игроков и дальнейшего расширения ассортимента, однако конкуренция в сегменте уже сейчас заставляет производителей и дилеров искать нестандартные решения для удержания клиентов.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Belgee X50, TENET T4, TENET T7
Упомянутые марки: Haval, Mazda, Belgee, TENET
