Вышло исследование: сколько стоят cамые востребованные кроссоверы на российском рынке 2026 года

4 февраля 2026, 14:23
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Какие кроссоверы оказались самыми популярными в России в начале 2026 года и почему их выбирают чаще других. Какие модели удивили, а какие укрепили позиции - подробности в нашем обзоре. От 1,99 млн рублей: что происходит с ценами и спросом - мало кто знает детали.
Российский рынок кроссоверов в 2026 году переживает заметные перемены, которые напрямую влияют на выбор покупателей и структуру продаж. В условиях ограниченного ассортимента и новых правил игры именно этот сегмент стал ключевым для большинства автолюбителей. Пять моделей кроссоверов вошли в десятку самых продаваемых автомобилей страны, что говорит о смещении интереса россиян в сторону универсальных и практичных машин. Как изменились предпочтения, какие бренды оказались в лидерах и что происходит с ценами - разбираемся на примере свежей статистики.
По информации Autonews, в январе 2026 года на российском рынке было реализовано 80 604 новых легковых автомобиля, что на 9,5% меньше, чем годом ранее. Несмотря на общее снижение продаж, кроссоверы продолжают удерживать высокие позиции, а некоторые модели даже укрепили свои результаты. В обзоре - самые востребованные кроссоверы, их технические особенности и актуальные цены.
Haval Jolion: безоговорочный лидер
Haval Jolion вновь подтвердил статус самого популярного кроссовера в России. За первый месяц года было продано 4 366 экземпляров этой модели, что позволило ей сохранить лидерство в сегменте. Автомобиль собирают в Туле, и он доступен в различных комплектациях - от базовой с механической коробкой до более дорогих версий с роботизированной трансмиссией и полным приводом. Внешний вид и техническая начинка остались прежними, что, по мнению экспертов, только укрепило доверие покупателей: они знают, чего ожидать от Jolion, и не боятся делать выбор в его пользу.
Цены на Haval Jolion стартуют от 1 999 000 рублей, что делает его одним из самых доступных предложений среди кроссоверов с современным оснащением. Стабильность спроса объясняется не только ценой, но и широкой дилерской сетью, а также возможностью выбрать оптимальную комплектацию под свои задачи.
Tenet T7 и T4: новые игроки с китайскими корнями
Второе место в рейтинге занял Tenet T7 - среднеразмерный кроссовер, который выпускается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. За январь было реализовано 4 169 машин. Эта модель - близкий родственник Chery Tiggo 7L, но адаптирована под российские условия. Изначально T7 предлагался только с передним приводом, однако с осени прошлого года появилась и полноприводная версия, что заметно расширило аудиторию.
Стоимость Tenet T7 начинается от 2 735 000 рублей. Автомобиль оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Такой набор характеристик делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между ценой, комфортом и возможностями на дороге.
Третью строчку занимает Tenet T4 - компактный кроссовер, который по сути является «двойником» Chery Tiggo 4. За январь продано 4 123 экземпляра. В конце 2025 года модель получила долгожданный полный привод, что сразу сказалось на спросе. Сборка также ведется в Калуге, а цены стартуют от 2 039 000 рублей. Покупателей привлекает сочетание доступности, современного дизайна и расширенного набора опций.
Mazda CX-5: неожиданный участник топа
Среди самых продаваемых кроссоверов неожиданно оказался Mazda CX-5. Официально эта модель не поставляется в Россию, однако благодаря параллельному импорту и особенностям утильсбора (двигатели попадают под льготные ставки) CX-5 стала доступнее для российских покупателей. В январе реализовано 1 890 машин, что позволило модели войти в топ-10.
Цены на Mazda CX-5 начинаются от 3 950 000 рублей. Автомобиль комплектуется 2,0-литровыми моторами мощностью от 150 до 156 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Покупатели ценят CX-5 за надежность, комфорт и узнаваемый дизайн, а возможность приобрести машину по параллельному импорту стала дополнительным стимулом для роста продаж.
Belgee X50: белорусско-китайский «клон» в числе лидеров
В десятке самых популярных кроссоверов удержалась только одна модель от белорусско-китайского бренда Belgee - X50. За январь было продано 1 627 автомобилей. Эта модель представляет собой адаптированную версию Geely Coolray и собирается на заводе под Минском. Покупателей привлекает сочетание цены (от 2 479 990 до 2 690 190 рублей без учета скидок), современного оснащения и узнаваемого внешнего вида.
Belgee X50 оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». Привод - только передний, что не мешает модели оставаться востребованной среди городских жителей и тех, кто ищет недорогой, но современный кроссовер.
Тенденции и перспективы: что ждет рынок кроссоверов
Анализируя свежие данные, можно отметить: российский рынок кроссоверов становится все более разнообразным, но при этом сохраняет зависимость от доступности и адаптации зарубежных моделей. Китайские и белорусские бренды укрепляют позиции, а параллельный импорт позволяет появляться в рейтингах даже тем моделям, которые официально не представлены в стране. Цены на кроссоверы продолжают расти, но спрос на них остается стабильно высоким - во многом благодаря универсальности и практичности таких автомобилей.
Покупатели все чаще выбирают кроссоверы как основной семейный автомобиль, ориентируясь на сочетание цены, оснащения и надежности. В ближайшие месяцы можно ожидать появления новых игроков и дальнейшего расширения ассортимента, однако конкуренция в сегменте уже сейчас заставляет производителей и дилеров искать нестандартные решения для удержания клиентов.
Похожие материалы Хавейл, Мазда, Белджи, Тенет
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 11:48
Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте
Российские автолюбители все чаще выбирают между Haval Jolion и подержанным Renault Duster. Почему эти модели оказались в центре внимания, какие подводные камни скрывают комплектации и что на самом деле важнее — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 09:44
Tenet T4 2025: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные нюансы
Владельцы Tenet T4 делятся неожиданными минусами и деталями, которые часто остаются за кадром. Какие проблемы могут ждать новых владельцев и что стоит учесть при выборе этой модели — рассказываем подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 05:49
Владение TENET T7: эксперты назвали выгоду владения российским кроссовером
Экономия на топливе, доступность запчастей и пятилетняя гарантия - ключевые параметры, которые формируют стоимость владения TENET T7. Разбираемся, как эти факторы влияют на бюджет и почему модель становится все популярнее.Читать далее
-
02.02.2026, 07:49
Производство Haval Jolion в России: где собирают популярный кроссовер и степень локализации
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.Читать далее
-
01.02.2026, 19:36
Какие кроссоверы Haval выбирают в России: плюсы, минусы, нюансы
Китайские кроссоверы Haval уверенно закрепились в топе продаж, предлагая широкий выбор для разных водителей. В материале - разбор сильных и слабых сторон каждой модели, чтобы не ошибиться с покупкой.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 07:00
Geely Coolray нового поколения готовится к выходу на российский рынок
В России сертифицирован обновленный Geely Coolray, который может появиться в продаже уже в ближайшее время. Модель отличается свежим дизайном, современным оснащением и мощным двигателем. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте городских кроссоверов.Читать далее
Похожие материалы Хавейл, Мазда, Белджи, Тенет
-
04.02.2026, 15:24
Mazda CX-5 первого поколения: плюсы и минусы владения — стоит ли покупать с пробегом
Mazda CX-5 первого поколения остается популярным выбором среди подержанных кроссоверов. В материале собраны ключевые плюсы и минусы модели, отмеченные владельцами, а также нюансы эксплуатации и оснащения.Читать далее
-
04.02.2026, 11:48
Haval Jolion против Renault Duster: разница в цене, мощности и комфорте
Российские автолюбители все чаще выбирают между Haval Jolion и подержанным Renault Duster. Почему эти модели оказались в центре внимания, какие подводные камни скрывают комплектации и что на самом деле важнее — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 09:44
Tenet T4 2025: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные нюансы
Владельцы Tenet T4 делятся неожиданными минусами и деталями, которые часто остаются за кадром. Какие проблемы могут ждать новых владельцев и что стоит учесть при выборе этой модели — рассказываем подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 05:49
Владение TENET T7: эксперты назвали выгоду владения российским кроссовером
Экономия на топливе, доступность запчастей и пятилетняя гарантия - ключевые параметры, которые формируют стоимость владения TENET T7. Разбираемся, как эти факторы влияют на бюджет и почему модель становится все популярнее.Читать далее
-
02.02.2026, 07:49
Производство Haval Jolion в России: где собирают популярный кроссовер и степень локализации
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди китайских кроссоверов в России. Модель собирают на современном заводе в Узловой, что позволяет адаптировать комплектации под местные условия и спрос. Разбираемся, почему это важно для покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.Читать далее
-
01.02.2026, 19:36
Какие кроссоверы Haval выбирают в России: плюсы, минусы, нюансы
Китайские кроссоверы Haval уверенно закрепились в топе продаж, предлагая широкий выбор для разных водителей. В материале - разбор сильных и слабых сторон каждой модели, чтобы не ошибиться с покупкой.Читать далее
-
01.02.2026, 08:42
Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле
Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.Читать далее
-
01.02.2026, 07:00
Geely Coolray нового поколения готовится к выходу на российский рынок
В России сертифицирован обновленный Geely Coolray, который может появиться в продаже уже в ближайшее время. Модель отличается свежим дизайном, современным оснащением и мощным двигателем. Эксперты отмечают, что новинка способна изменить расстановку сил в сегменте городских кроссоверов.Читать далее