Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 13:13

Рейтинг кроссоверов до 3 млн рублей: какие модели не подведут на вторичке

Рейтинг кроссоверов до 3 млн рублей: какие модели не подведут на вторичке

ТОП-5 самых надежных кроссоверов до 3 млн рублей на вторичке: проедут 5 лет без вложений

Рейтинг кроссоверов до 3 млн рублей: какие модели не подведут на вторичке

В условиях роста цен на новые авто, всё больше россиян выбирают подержанные кроссоверы. Эксперт выделил пять моделей до 3 млн рублей, которые способны долго прослужить без серьезных вложений и сохранить ликвидность. Разбираемся, почему именно эти машины заслуживают внимания.

В условиях роста цен на новые авто, всё больше россиян выбирают подержанные кроссоверы. Эксперт выделил пять моделей до 3 млн рублей, которые способны долго прослужить без серьезных вложений и сохранить ликвидность. Разбираемся, почему именно эти машины заслуживают внимания.

Рынок подержанных кроссоверов в России переживает настоящий бум: новые автомобили дорожают, а спрос на универсальные и надежные машины только растет. В условиях, когда бюджет ограничен тремя миллионами рублей, особенно важно выбрать модель, которая не потребует крупных вложений в ближайшие годы и не потеряет в цене.

Эксперты нашли пять кроссоверов, которые подходят под эти требования. В список входят представители японских, европейских и китайских брендов — каждый со своими особенностями эксплуатации.

Toyota RAV4 пятого поколения, появившаяся в 2018 году, остается одной из самых ликвидных машин на рынке. Средняя стоимость таких авто на вторичке - от 2,5 до 3,5 млн рублей, что заметно ниже цен на новые экземпляры. Простота обслуживания, высокая надежность и востребованность на вторичке.

Не уступает по популярности Mazda CX-5, особенно с двухлитровым мотором на 155 л.с. CX-5 ценится за управляемость, сбалансированное оснащение и комфорт в повседневном использовании.

Honda CR-V – еще один японский кроссовер, заслуживший репутацию «вечного» автомобиля. На вторичном рынке можно найти достойные варианты стоимостью до 3 миллионов рублей, хотя новые CR-V стоят значительно дороже. 

Среди европейских кроссоверов выделяется Volkswagen Tiguan российской сборки. В пределах трех миллионов доступны рестайлинговые версии второго поколения, особенно с мотором на 220 л.с. Tiguan отличается продуманной эргономикой, высоким уровнем безопасности и хорошей адаптацией к дорогам. Это один из представленных европейских вариантов, который сочетает в себе надежность и доступность.

Geely Monjaro – новичок среди китайских кроссоверов, но уже успел привлечь внимание покупателей. Оснащенный двухлитровым двигателем, мощностью 238 л.с., Monjaro отличается превосходным оснащением и современной конструкцией. На вторичном рынке встречаются предложения, стоимостью около 3 миллионов рублей.

Перед покупкой любого кроссовера на вторичном рынке важно тщательно проверить историю автомобиля: аварийность, работа в такси, штрафы, залоги и ограничения. Только такой подход позволит избежать неприятных сюрпризов и сохранить вложения. Кстати, интерес к новым разработкам на базе отечественных платформ не ослабевает - например, модульный бронеавтомобиль на базе ГАЗ-3308, о котором рассказывалось в материале о новых возможностях для силовых структур .

Даже при ограниченном бюджете можно подобрать автомобиль, который без серьезных затрат прослужит не один год. Важно помнить, что стоимость владения складывается не только из цены покупки, но и из расходов на обслуживание, страхование и дополнительный ремонт. 

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р), Geely Monjaro
Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen, Honda, Mazda, Geely
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