Исследование: какие кроссоверы и внедорожники прослужат более 15 лет — рейтинг надежности 2026

Рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые выдерживают 15 лет эксплуатации

В 2026 году надежность кроссоверов и внедорожников выходит на первый план: рост цен и сложности с сервисом заставляют искать автомобили, которые не подведут даже спустя 15 лет. Эксперты выделили четыре модели, заслужившие репутацию долгожителей.

В 2026 году надежность кроссоверов и внедорожников выходит на первый план: рост цен и сложности с сервисом заставляют искать автомобили, которые не подведут даже спустя 15 лет. Эксперты выделили четыре модели, заслужившие репутацию долгожителей.

В 2026 году вопрос о выборе автомобиля стал как никогда актуален: цены на новые модели продолжают расти, а доступ к качественному сервису ограничен. В таких условиях все больше водителей задумываются о покупке кроссовера или внедорожника, которому удается прослужить без серьезных вложений как можно дольше. Эксперты выделили четыре модели, которые стабильно работают, имеют высокий уровень надежности и минимальные расходы на обслуживание.

Honda CR-V давно закрепилась в рейтинге как один из самых практичных семейных кроссоверов. Экономичность, вместительный салон и простота обслуживания делают эту модель идеальной для тех, кто не хочет сталкиваться с неожиданными расходами. Гибридная версия позволяет дополнительно сэкономить на топливе, а редкие визиты в сервис подтверждают репутацию CR-V как одного из лидеров среди компактных кроссоверов.

Toyota RAV4 Hybrid – еще один фаворит среди долгоживущих автомобилей. Эта модель отличается не только общей надежностью, но и эффективной антикоррозийной защитой кузова. По данным экспертов, частота обращений в сервис RAV4 Hybrid остается ниже 10%, что подтверждается международными рейтингами. JD Power также отмечает высокую надежность этой модели в ежегодных обзорах.

Для тех, кому важно пространство и наличие трехрядного салона, эксперты рекомендуют Honda Pilot. Этот кроссовер сочетает в себе высокий уровень безопасности с проверенной временем надежностью. Особое внимание уделяется двигателю V6, который может выдерживать большие пробеги без серьезных проблем, и считается одним из самых удачных в линейке Honda.

В премиальном сегменте выделяется Lexus GX 550 — единственный рамный внедорожник в этом списке. Он сочетает в себе комфорт, высокое качество сборки и отличные внедорожные возможности. Средние расходы на обслуживание Lexus GX 550 за пять лет составляют около 260 тысяч рублей, что для полноразмерного премиального внедорожника считается очень низким показателем. Consumer Reports поставил Lexus на второе место среди самых надежных брендов 2025 года.

Для российского рынка эти модели особенно актуальны: суровые климатические условия, большая протяженность маршрутов и не всегда доступный сервис делают надежность ключевыми критериями при выборе автомобиля. Стоимость владения и возможность длительной эксплуатации без крупных вложений становятся все более важными с учетом экономических изменений последних лет.

Тенденция к выбору проверенных временем кроссоверов и внедорожников наблюдается не только в России, но и в других странах. Например, интерес к культовым моделям и их современным версиям отражается и в других сегментах рынка. Для сравнения, на рынке подержанных китайских кроссоверов эксперты также выявили ряд особенностей, о которых подробно рассказано в материале об основных рисках и особенностях покупки китайских автомобилей .

Именно Honda CR-V, Toyota RAV4 Hybrid, Honda Pilot и Lexus GX 550 чаще всего сохраняют работоспособность даже после 15 лет эксплуатации. Это подтверждается как в регионах, так и международными рейтингами надежности. Регулярное техническое обслуживание и своевременная замена расходников позволяют продлить срок службы автомобиля.