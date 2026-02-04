Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 05:01

Haval F7 назван самым ликвидным китайским кроссовером в России

Вопрос снят: эксперты назвали модель, которая минимально теряет в стоимости на вторичном рынке России

Свежие данные о ликвидности китайских автомобилей в России удивили даже скептиков. Исследование НАПИ показало, что один из кроссоверов выделяется стабильностью остаточной стоимости. Почему это важно для покупателей - в нашем материале.

В условиях, когда рынок автомобилей в России переживает серьезные перемены, вопрос сохранения стоимости машины становится особенно актуальным. Для многих покупателей именно ликвидность — возможность быстро и выгодно продать автомобиль спустя несколько лет — становится решающим фактором при выборе марки и модели. На фоне растущей популярности китайских брендов эксперты внимательно следят за тем, как ведут себя машины на вторичном рынке.

По информации НАПИ, в четвертом квартале 2025 года кроссовер Haval F7 занял лидирующую позицию среди китайских автомобилей по стабильности остаточной стоимости. За два года эксплуатации этого автомобиля сохраняется первоначальная цена 89,6%, а спустя четыре года - 78,2%. Такие показатели не только впечатляют, но и опровергают стереотипы о снижении стоимости машин из Поднебесной.

Интересно, что купеобразный кроссовер HAVAL F7x также вошел в топ рейтинга, заняв четвертое место. После двух лет эксплуатации он удерживал 60,4% стоимости своей, а после четырех лет - 81,5%. Это говорит о том, что даже менее массовые модификации бренда способны сохранить привлекательность для покупателей на вторичном рынке.

Эксперты отмечают, что в последние годы остаточная стоимость китайских автомобилей в России стабильно растет. Причин несколько: производители наладили поставку оригинальных запасных частей, расширили сеть сервисных центров и обеспечение длительной гарантии — пять лет на основные компоненты и шесть лет на защиту от сквозной защиты. Такой подход формирует доверие к бренду и снижает опасения в отношении дальнейшей эксплуатации.

Для владельцев Haval F7 и других моделей марок это означает не только уверенность в надежности, но и возможность выгодно продать автомобиль спустя несколько лет. В условиях, когда рынок нестабилен, а стоимость новых машин продолжает расти, такие показатели ликвидности становятся весомым аргументом в использовании выбора китайских кроссоверов.

Упомянутые модели: Haval F7 (от 1 809 000 Р)
Упомянутые марки: Haval
