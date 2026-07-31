LADA Vesta, Granta или Niva: что выгоднее купить в 2026 году и на чём сэкономить

Рейтинг моделей LADA 2026: цены, характеристики и для кого подходит каждая

Модельный ряд LADA в 2026 году заметно обновился, а доля бренда на рынке достигла рекордных значений. В материале - разбор, какие автомобили LADA актуальны для города, бездорожья и бизнеса, и на что обратить внимание при выборе.

Модельный ряд LADA в 2026 году заметно обновился, а доля бренда на рынке достигла рекордных значений. В материале - разбор, какие автомобили LADA актуальны для города, бездорожья и бизнеса, и на что обратить внимание при выборе.

В 2026 году LADA уверенно занимает лидирующие позиции на российском рынке новых легковых автомобилей. По данным аналитиков, доля бренда в начале года превышала 20%, а к марту выросла до 24,12%, что означает, что почти каждый четвертый новый автомобиль в стране — это продукция АвтоВАЗа. Такой успех объясняется широкой линейкой моделей, адаптированных под разные задачи и бюджеты. В актуальном модельном ряду LADA представлены Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Iskra и коммерческие автомобили LADA Business. Каждый из этих автомобилей рассчитан на определенные условия эксплуатации и потребности владельцев. Чтобы не ошибиться с выбором, важно учитывать не только цену, но и особенности эксплуатации, а также задачи, которые предстоит решать на машине.

Флагманом легковой линейки остается LADA Vesta, которая выделяется сочетанием комфорта, современного дизайна и богатого оснащения. Vesta доступна в кузовах седан и универсал, а дорожный просвет варьируется от 171 до 186 мм. В 2026 году цены на обновленную версию стартуют от 1 025 000 рублей. Покупатели могут выбрать между двумя бензиновыми двигателями — 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил и 1,8 литра на 122 лошадиные силы, при этом расход топлива в смешанном цикле составляет около 7,3 литра на 100 километров. Среди систем безопасности — ABS, ESP, EBD, BA, TCS, HSA, а в топовых комплектациях есть камера заднего вида и парктроники. Vesta подходит тем, кто ценит современный облик, эргономику и не готов переплачивать за обслуживание.

LADA Granta, напротив, является самым доступным вариантом в линейке. Это лидер по продажам и самый бюджетный новый автомобиль в России: цены на базовую комплектацию начинаются от 850 000 рублей. Granta выпускается в кузовах седан, лифтбек и кросс-универсал с увеличенным клиренсом, а её главные плюсы — простота ремонта и доступность запчастей в любом регионе. Именно поэтому Granta часто выбирают для первого автомобиля, такси или корпоративных автопарков с ограниченным бюджетом.

Для тех, кто ищет внедорожник, семейство LADA Niva делится на две ветви — Legend и Travel. Niva Legend представляет собой утилитарный внедорожник с постоянным полным приводом, раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала, дорожный просвет у неё достигает 205 миллиметров, а цена стартует от 1 099 000 рублей. Niva Travel — это более современный вариант с улучшенной эргономикой и внешностью, но тоже с акцентом на проходимость, её стоимость начинается от 1 096 400 рублей. Оба варианта востребованы у охотников, рыболовов и жителей регионов со сложными дорогами.

LADA Largus — это универсал для большой семьи или бизнеса, построенный на платформе с энергоемкой подвеской, хорошо подходящей для российских дорог. Цена на него начинается от 1 059 100 рублей. В пятиместной версии багажник вмещает 560 литров, а при сложенных сиденьях — до 2350 литров, поэтому семиместный вариант и коммерческий фургон также пользуются спросом у служб доставки и малого бизнеса.