Только два масла из двадцати: Роскачество назвало моторные масла с безупречным качеством

25 июля 2026, 07:12
Рейтинг моторных масел 5W-30: только два бренда прошли строгий отбор Роскачества
Рейтинг моторных масел 5W-30: только два бренда прошли строгий отбор Роскачества
В условиях российского климата выбор моторного масла напрямую влияет на ресурс двигателя и расходы на обслуживание. Роскачество выявило только два продукта, которые соответствуют не только обязательным, но и повышенным стандартам. Остальные образцы оказались менее стабильными.
Рынок моторных масел в России уже давно вызывает у автомобилистов закономерный вопрос: как отличить действительно качественный продукт от просто разрекламированного? Недавнее исследование Роскачества вновь обострило эту тему. Из двадцати популярных марок вязкости 5W-30 только два продукта — Elf и NGN — смогли пройти все этапы проверки без замечаний. Остальные образцы продемонстрировали разный уровень стабильности и соответствия стандартам.
Эксперты Роскачества провели масштабную экспертизу, оценивая масла по 112 параметрам. В расчет брались не только экономические характеристики, но также безопасность и правильность маркировки. В результате выяснилось, что 16 марок соответствуют базовым требованиям, но не дотягивают до более строгих норм. Две марки не преодолели даже минимальный порог качества. Среди основных недостатков — быстрое снижение щелочного числа и слабые низкотемпературные (морозостойкие) свойства.
Максимальные оценки получили только Elf и NGN. Эти масла подтвердили соблюдение как действующих предписаний, так и отраслевых норм, что особенно важно для российских условий эксплуатации. Остальные бренды, несмотря на свою известность, не смогли обеспечить столь же стабильные лабораторные показатели или имели замечания по маркировке.
При выборе масла специалисты советуют не полагаться исключительно на цену или узнаваемость бренда. Куда важнее — сверять вязкость, допуски, назначение и соответствие конкретному двигателю. Для автомобилей, которые эксплуатируются зимой или в жестких условиях, критически важен выбор продукта с подтвержденными характеристиками. Ошибка здесь повышает риск повышенного износа и проблем с запуском мотора на морозе.
Использование некачественного или неподходящего масла может привести к ускоренному износу двигателя, увеличению расхода топлива и даже к дорогостоящему ремонту. Поэтому к покупке стоит подходить осознанно, не хватая первую попавшуюся канистру. Как показывают результаты экспертизы, проверки масел 5W-30 напоминают о важности регулярного контроля технических жидкостей, особенно в регионах с суровым климатом.
Судя по итогам проверки, автомобилистам стоит внимательно отнестись к выбору масла, особенно если машина эксплуатируется в сложных климатических условиях. Elf и NGN — пока единственные представители сегмента 5W-30, прошедшие все испытания без нареканий. Это может стать ориентиром для тех, кто не готов рисковать ресурсом двигателя ради сомнительной экономии.
В других сегментах автомобильного рынка также прослеживается тенденция к ужесточению стандартов и повышению качества компонентов. Например, в обзоре новых решений для электровелосипедов отмечается анализе инноваций в тормозных системах .
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