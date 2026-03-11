Легендарная выносливость: за что водители любили «шестерку» и «Копейку»

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 18:20

Рейтинг надежности классических моделей ВАЗ: какие «Жигули» служили дольше всех

Рейтинг надежности классических моделей ВАЗ: какие «Жигули» служили дольше всех

Легендарная выносливость: за что водители любили «шестерку» и «Копейку»

Рейтинг надежности классических моделей ВАЗ: какие «Жигули» служили дольше всех

В СССР «Жигули» были не просто автомобилем, а символом мечты и статуса. Сегодня эксперты разобрали, какие модели ВАЗ отличались максимальной надежностью, а какие требовали особого внимания. Этот материал поможет понять, почему одни машины до сих пор на ходу, а другие давно исчезли с дорог.

В СССР «Жигули» были не просто автомобилем, а символом мечты и статуса. Сегодня эксперты разобрали, какие модели ВАЗ отличались максимальной надежностью, а какие требовали особого внимания. Этот материал поможет понять, почему одни машины до сих пор на ходу, а другие давно исчезли с дорог.

Вопрос о том, какие модели ВАЗ заслужили репутацию самых надежных, остается актуальным даже спустя десятилетия после их появления. Для многих владельцев «Жигули» были не просто транспортом, а настоящей семейной реликвией, которую берегли и обслуживали с особым трепетом. Но не все автомобили ВАЗ оказались одинаково выносливыми — одни прославились своей простотой и долговечностью, другие же требовали постоянного внимания и ремонта.

ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала отправной точкой для всей линейки. Основанная на Fiat 124, эта модель быстро завоевала доверие благодаря простоте конструкции и способности выдерживать суровые условия эксплуатации. Ее двигатель объемом 1,2 литра не отличался мощностью, но позволял легко проводить ремонт даже в гаражных условиях. Слабая шумоизоляция и скромная динамика не мешали «Копейке» стать эталоном надежности для целого поколения автомобилистов. ВАЗ-2102, универсал на базе 2101, унаследовал все плюсы оригинала, добавив к ним просторный багажник. Эта модель особенно полюбилась жителям сельской местности и дачникам, которым требовалось перевозить грузы и семью. Простота обслуживания и крепкая подвеска сделали 2102 незаменимым помощником на проселочных дорогах.

ВАЗ-2103 позиционировался как более престижная версия, отличаясь улучшенной приборной панелью, хромированными элементами и двухфарной передней частью. Мотор объемом 1,5 литра обеспечивал лучшую динамику, однако усложненная электрика и отделка требовали большего внимания. Несмотря на это, 2103 оставался солидным выбором для тех, кто ценил комфорт и стиль, но был готов мириться с дополнительными хлопотами по обслуживанию.

ВАЗ-2106 стал самой массовой и любимой моделью среди россиян. Простота конструкции, надежный двигатель объемом 1,6 литра, эффективные тормоза и мягкая подвеска сделали «шестерку» настоящим народным автомобилем. Она уверенно чувствовала себя как в городских условиях, так и на разбитых дорогах регионов. Именно 2106 чаще всего можно встретить на дорогах даже сегодня, что говорит о ее выдающейся живучести.

ВАЗ-2105 и 2107 отличались новым кузовом с квадратной оптикой и рулевой рейкой. Однако усложненная электрика и не всегда стабильное качество сборки, особенно у «семерки», привели к тому, что надежность этих моделей во многом зависела от года выпуска и завода-изготовителя. Коррозия кузова стала настоящей бедой для владельцев, особенно в регионах с суровым климатом. ВАЗ-2104, универсал на базе 2105, стал любимцем курьеров, дачников и таксистов благодаря вместительному багажнику и простой конструкции. По надежности он превосходил «семерку», но все же уступал легендарной «Копейке».

Если рассматривать итоговую картину, то ВАЗ-2101 остается символом выносливости и простоты, а ВАЗ-2106 — самой сбалансированной и массовой моделью. Универсалы 2102 и 2104 идеально подходили для семейных поездок и хозяйственных нужд, не доставляя лишних хлопот владельцам. Для тех, кто ищет автомобиль, способный служить десятилетиями без серьезных вложений, выбор очевиден: «Копейка» или «шестерка» — проверенные временем решения.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2101 (от 32 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Казань Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться