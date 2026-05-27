Китайцы, которые не гниют: 5 автомобилей в России с максимальной оцинковкой

27 мая 2026, 05:31
Рейтинг оцинковки кузова: какие китайские кроссоверы в России защищены от коррозии
В 2026 году вопрос коррозии для китайских кроссоверов в России актуален как никогда: эксперты проверили популярные модели и выяснили, какие из них действительно способны противостоять зимним реагентам и не требуют срочной антикоррозийной обработки.
В последние годы китайские кроссоверы уверенно завоевывают российский рынок, но вопрос о безопасности по-прежнему волнует многих владельцев. Несмотря на устоявшиеся стереотипы, современные технологии оцинковки и контроля качества заметно изменили ситуацию. Эксперты провели инструментальную проверку кузовов самых популярных моделей и составили рейтинг по степени антикоррозийной защиты.
Самым слабым звеном оказался GAC GS4. Внешне современный и хорошо оснащенный, этот кроссовер не имеет оцинковки ни на одной внешней панели. Для владельцев это означает: зимой следует особенно тщательно следить за лакокрасочным покрытием и не пренебрегать антикоррозийной обработкой. В противном случае коррозия может возникнуть уже через несколько сезонов.
Чуть лучше ситуация у Jetta VS7. Здесь оцинковка есть, но только на отдельных деталях: дверях, передних крыльях, капоте и крышке багажника. Остальные элементы имеют уязвимости, что требует повышенного внимания при эксплуатации в условиях российской зимы.
Третью позицию делят сразу три модели: Soueast S07, Geely Atlas и Chery Tiggo 7 Pro. У всех этих кроссоверов оцинкованы почти все наружные панели, за исключением крыши и некоторых элементов багажного отделения. Такой уровень защиты уже позволяет не опасаться быстрого развития коррозии при осторожной эксплуатации и тщательном уходе.
На втором месте — Knewstar 001, фактически переосмысленная Geely Tugella. Здесь оцинковка присутствует на всех наружных деталях, кроме крыши. В сочетании с премиальным оснащением и мощным турбомотором этот кроссовер выглядит одним из самых защищённых от ржавчины среди китайских моделей на российском рынке.
Абсолютным лидером рейтинга стал Haval H7. В данной модели оцинкованы все наружные панели, включая крышу, что обеспечивает защиту от коррозии даже при интенсивной эксплуатации в суровых климатических условиях. В салоне — современная электроника, набор ассистентов и подогревов, а цены остаются конкурентоспособными.
Стоит отметить, что подход к антикоррозийной защите у китайских производителей становится всё более серьёзным. Если ещё пять-семь лет назад большинство моделей уступали по этому стандарту японским аналогам, то сегодня ситуация изменилась. Как показывает практика, оцинковка кузова — не единственный фактор защиты: важны также качество лакокрасочного покрытия и регулярный уход.
В целом, китайские кроссоверы больше нельзя считать единым классом по антикоррозийной стойкости. Среди них есть как откровенно слабые модели, так и те, что соответствуют мировым стандартам. Для российского рынка это переломный момент: теперь у покупателей есть реальный выбор, а не компромисс между ценой и риском.
Для тех, кто задумывается о покупке кроссовера, важно учитывать не только комплектацию и цену, но и уровень защиты от коррозии. Особенно это актуально для регионов с агрессивными зимними реагентами. Кстати, если вас интересуют технические тонкости других важных узлов, полезно ознакомиться с соответствующим материалом с этапами диагностики и ремонта подвески - это поможет избежать неожиданных расходов в будущем.
