Забудьте о бензине: 6 электрокаров, которые спасут бюджет в кризис 2026

30 июля 2026, 08:39
Рейтинг самых доступных электромобилей 2026 года: цены, характеристики, выгода
Рейтинг самых доступных электромобилей 2026 года: цены, характеристики, выгода
В условиях топливного кризиса интерес к электромобилям в России заметно вырос. На рынке появились новые модели, а государственные субсидии делают покупку некоторых авто выгоднее. Разбираемся, какие электрокары доступны в 2026 году, чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе.
В 2026 году российский рынок электромобилей переживает заметный рост: на фоне топливного кризиса все больше водителей обращают внимание на электротранспорт. Модели становятся доступнее, а выбор расширяется как за счет отечественных, так и китайских брендов. Для многих покупателей ключевым фактором при выборе остается цена, запас хода и возможность получить государственную субсидию.
В подборку вошли шесть наиболее доступных электромобилей, которые реально приобрести в России в 2026 году. Среди них - как кроссоверы, так и седаны, что позволяет подобрать вариант под разные задачи и бюджеты.
UMO 5 - самый доступный электрокроссовер на рынке с ценой от 2,6 млн рублей. Его собирают на заводе «Москвич» при участии «Яндекса». Мощность электромотора - 204 л.с., запас хода - 430 км, быстрая зарядка восполняет батарею с 20 до 80% за полчаса. В оснащении - большой сенсорный экран, цифровая панель, интеграция сервисов Яндекса и голосовое управление климатом, окнами и багажником. Подогревы сидений, руля и лобового стекла входят в базу, а объем багажника - 405 литров.
Evolute i-Joy - кроссовер российской сборки, предлагается по цене от 2 824 000 до 3 024 000 рублей. Электромотор на 163 л.с., батарея 51,87 кВт·ч, запас хода - 386 км. Время полной зарядки от бытовой сети - около 9 часов. В комплектации: шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, панорамная крыша, цифровая приборка, беспроводная зарядка и подогрев сидений. Модель участвует в программе льготного автокредитования, что позволяет снизить цену до 1 899 999 рублей при покупке в кредит.
«Амберавто А5» - единственный седан в рейтинге, созданный на калининградском «Автоторе». Стоимость у дилеров - от 3 150 000 до 3 350 000 рублей. Электромотор - 160 л.с., батарея 60,2 кВт·ч, запас хода - 520 км по циклу CLTC. Максимальная скорость - 140 км/ч. В оснащении: цифровая панель, мультимедиа, климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, багажник на 410 литров. Модель также подпадает под госпрограмму льготного автокредитования.
«Москвич 3е» - кроссовер с ценой от 4 169 000 рублей. Электромотор на 193 л.с., батарея 65,7 кВт·ч, запас хода - 410 км по WLTP. Максимальная скорость - 140 км/ч. Отличается цифровой приборкой, селектором трансмиссии и отделкой сидений искусственной кожей. Масса - 1800 кг. Благодаря локализации, модель участвует в программе господдержки.
Geely EX5 - первый официальный электромобиль бренда на российском рынке, кроссовер стоимостью от 4 169 990 до 4 474 990 рублей. Электромотор - 218 л.с., батарея 60,2 кВт·ч, запас хода - до 430 км, разгон до 100 км/ч - 6,9 секунды. В базе: климат-контроль, камеры кругового обзора, подогревы сидений и руля, мультимедиа с экраном 15,4 дюйма. В топовой версии - вентиляция и массаж кресел, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и премиальная аудиосистема.
GAC Aion V - самый дорогой участник рейтинга (от 4 299 000 до 4 599 000 рублей), но с одним из самых больших запасов хода - до 500 км. Электромотор - 204 л.с., батарея 75,26 кВт·ч. В оснащении: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски, камеры кругового обзора, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, массаж кресел и встроенный холодильник в топовой версии.
Государственная программа льготного автокредитования в 2026 году распространяется на электромобили российского производства. Максимальная поддержка - 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей. В рейтинг попали три модели, подходящие под условия: «Амберавто А5», «Москвич 3е» и Evolute i-Joy. Для участия требуется гражданство РФ, водительское удостоверение и оформление покупки через льготный кредит.
Geely EX5, GAC Aion V и UMO 5 пока не попадают под действие программы. Это важно учитывать при выборе: субсидия может существенно снизить итоговую стоимость.
В 2026 году российский рынок электромобилей выглядит более разнообразным, чем когда-либо. Покупатели могут выбирать между кроссоверами и седанами, сравнивать запас хода, комплектацию и стоимость владения. По данным отраслевых аналитиков, спрос на электрокары продолжит расти, а государственная поддержка и локализация производства делают электротранспорт все более привлекательным для массового покупателя. Важно помнить, что условия программ могут меняться, а технические характеристики - уточняться производителями. При выборе электромобиля стоит внимательно изучать не только цену, но и реальные отзывы о модели, а также доступность сервисного обслуживания в регионе.
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