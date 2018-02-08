8 февраля 2018, 16:59

Рейтинг самых надежных авто старше 10 лет

Составлен рейтинг самых надежных и популярных автомобилей 1993 – 2008 годов выпуска. Были проанализированы данные по продажам 150 000 машин на вторичном рынке России. Надежность автомобилей оценивалась по состоянию кузова, салона и основных узлов.
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Рейтинг подготовили специалисты компании CarPrice. Все автомобили они разделили на три возрастные группы: 1993 – 1998, 1998 – 2003 и 2003 - 2008 годов выпуска. В каждой категории определили лидеров отдельно по популярности и отдельно по надежности. Индекс популярности основан на количестве проданных автомобилей. Рейтинг надежности – на техническом состоянии выставленных на продажу автомобилей. Оценка производилась по 600 параметрам.

В группе самых «молодых» автомобилей (2003 – 2008 гг.) в тройку самых популярных вошли один Форд (Ford Focus II) и две модели автоконцерна GM (Opel Astra H рестайлинг и Chevrolet Lacetti). В лидерах по надежности – только немецкие автомобили: Mercedes-Benz CL-class (C216), второе поколение Smart Fortwo и BMW 6-Series (E63/E64) рестайлинг.

В группе машин 15 – 20 лет (1998 – 2003 гг.) наиболее востребованы оказались «немцы»: Volkswagen Passat B5 рестайлинг, BMW X5 (E53) и Audi A4 (B6). Самыми надежными стали первое поколение Smart Fortwo и два «японца» (Honda CR-V и Toyota RAV 4, оба – второго поколения).

В группе самых «возрастных» автомобилей (1993 – 1998 годов) вновь наибольшим спросом пользуются машины немецкого производства: Audi A6 (C5), Volkswagen Passat B5 и BMW 5-Series (E39). В рейтинге надежности с внушительным отрывом лидирует первое поколение кроссовера Honda CR-V. На втором месте Volkswagen Passat B5, на третьем – сразу две модели (Opel Vectra B и Nissan Primera (P11)).

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Рейтинг самых надежных авто старше 10 лет
Рейтинг подготовили специалисты компании CarPrice. Все автомобили они разделили на три возрастные группы: 1993 – 1998, 1998 – 2003 и 2003 - 2008 годов выпуска. В каждой категории определили лидеров отдельно по популярности и отдельно по надежности. Индекс популярности основан на количестве проданных автомобилей. Рейтинг надежности – на техническом состоянии выставленных на продажу автомобилей. Оценка производилась по 600 параметрам.В группе самых «молодых» автомобилей (2003 – 2008 гг.) в тройку самых популярных вошли один Форд (Ford Focus II) и две модели автоконцерна GM (Opel Astra H рестайлинг и Chevrolet Lacetti). В лидерах по надежности – только немецкие автомобили: Mercedes-Benz CL-class (C216), второе поколение Smart Fortwo и BMW 6-Series (E63/E64) рестайлинг.В группе машин 15 – 20 лет (1998 – 2003 гг.) наиболее востребованы оказались «немцы»: Volkswagen Passat B5 рестайлинг, BMW X5 (E53) и Audi A4 (B6). Самыми надежными стали первое поколение Smart Fortwo и два «японца» (Honda CR-V и Toyota RAV 4, оба – второго поколения).В группе самых «возрастных» автомобилей (1993 – 1998 годов) вновь наибольшим спросом пользуются машины немецкого производства: Audi A6 (C5), Volkswagen Passat B5 и BMW 5-Series (E39). В рейтинге надежности с внушительным отрывом лидирует первое поколение кроссовера Honda CR-V. На втором месте Volkswagen Passat B5, на третьем – сразу две модели (Opel Vectra B и Nissan Primera (P11)).
2018-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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