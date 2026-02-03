Вы не поверите, что это дом на колесах: двухэтажные особняки и хостелы для 31 человека — как выглядят современные автодома-гиганты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 08:25

Рейтинг самых впечатляющих домов на колесах: размеры, роскошь и уникальные решения

В подборке - автодома, которые удивляют не только размерами, но и уровнем оснащения. От двухэтажных автобусов до эксклюзивных трейлеров для знаменитостей: как меняются стандарты роскоши на колесах и почему эти машины становятся объектом зависти.

Современные дома на колесах превратились в настоящие дворцы, раздвигая границы представлений о мобильном жилье. Производители и частные мастера создают уникальные проекты, где роскошь и комфорт конкурируют с элитной недвижимостью, отвечая растущему спросу на свободу передвижения без ущерба для удобства.

Фото: drive2.ru

Среди них выделяются масштабные двухэтажные автобусы, например Van Hool TD925. При высоте 13 метров они предлагают полноценный второй этаж, который часто включает просторную террасу. Внизу обычно располагаются спальня и санузел, а наверху — зона отдыха с диванами и телевизорами, создавая ощущение просторного жилого пространства.

Иногда автодома рассчитаны на большую группу. Пример — Sleeper Bus на шасси Volvo длиной 16 метров, служащий передвижным хостелом на 31 человека. Он оснащен ярусами кроватей с персональными телевизорами, компактной кухней и зоной отдыха, что идеально подходит для групповых поездок между городами.

Фото: Ron Anderson Heat

Особый уровень роскоши демонстрируют дома на колесах, созданные для знаменитостей. Трейлер Леонардо ДиКаприо длиной 16 метров включает электрокамины, пять телевизоров и эксклюзивную душевую. Другой пример — двухэтажный трейлер Heat площадью 102 кв.м с поднимающейся крышей, который арендуют голливудские звезды. Его оснащение с 3D-телевизором и камерами наблюдения оценивается в 2,2 миллиона долларов.

Встречаются и настоящие гиганты, такие как Neoplan N138 длиной 18 метров, который считается крупнейшим дорожным автодомом. В нем есть несколько комнат, кухня, санузел и даже мини-гараж для квадроцикла. Однако рекорд принадлежит каравану из ОАЭ длиной 20 метров и высотой 12 метров, включающему восемь спален и четыре гаража, что делает его самым большим автодомом в мире.

Развитие рынка показывает, что дома на колесах становятся всё более технологичными и комфортабельными. Это уже не просто транспорт, а полноценные мобильные резиденции, где можно жить, работать и отдыхать. Тенденция к роскоши и персонализации обещает в будущем ещё более впечатляющие проекты, способные изменить само представление о жизни в путешествиях.

Похожие материалы

