Почему инспекторы останавливают именно вас: что изменилось в регламенте МВД и какие машины теперь в зоне внимания

Какие машины останавливают чаще и что больше не считается признаком нарушения

Поводом для внимания экипажа может стать не только явное нарушение: настораживают низкая скорость, смещение в полосе и торможение без причины. Но манера езды сама по себе не доказывает правонарушение.

Поводом для внимания экипажа может стать не только явное нарушение: настораживают низкая скорость, смещение в полосе и торможение без причины. Но манера езды сама по себе не доказывает правонарушение.

Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения сам по себе образует самостоятельный состав административного правонарушения, а его последствия по строгости сопоставимы с наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения. При этом важно понимать: подозрительная манера езды может привлечь внимание инспектора, но сама по себе не подтверждает вину водителя.

Что может привлечь внимание на дороге

Экипаж ДПС может обратить внимание на резкое ускорение, частые перестроения или, наоборот, необъяснимо медленную езду. Однако одна лишь скорость или траектория не указывают на опьянение: неровная езда нередко связана с усталостью, плохим самочувствием, отвлечением внимания или технической неисправностью автомобиля.

Объезд ямы или препятствия обычно не расценивается как признак нарушения, настораживают постоянные смещения в полосе и резкие движения рулём. Подобное поведение бывает и у нетрезвого водителя, и у нервничающего автомобилиста, поэтому состояние человека устанавливается только в предусмотренном законом порядке.

Когда инспектор вправе остановить машину

Основаниями для остановки могут быть признаки нарушения ПДД, ориентировка или сведения о причастности автомобиля к правонарушению. Водителя также могут остановить для опроса в качестве свидетеля. После остановки проверяются удостоверение и документы на машину, а при наличии оснований — и документы на груз.

Опасное вождение: что это по закону

Понятие «опасное вождение» закреплено в пункте 2.7 Правил дорожного движения и введено постановлением Правительства РФ от 30 мая 2016 года № 477. Под ним понимается неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, создающих угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств или иного материального ущерба.

К таким действиям относятся: невыполнение требования уступить дорогу при перестроении, перестроение при интенсивном движении без необходимости, несоблюдение безопасной дистанции или бокового интервала, необоснованное резкое торможение, а также препятствование обгону. Отдельной санкции именно за «опасное вождение» в КоАП РФ пока нет, однако ответственность за каждое из перечисленных нарушений сохраняется по соответствующим статьям (например, ст. 12.14, 12.15 КоАП РФ).

Что проверяют после остановки

Запах алкоголя, неустойчивая походка, спутанная речь или резкая перемена настроения относятся к признакам, которые выявляются уже после остановки. При этом инспектор обязан учитывать и другие возможные причины необычного поведения или манеры езды, включая техническую неисправность.

В темное время суток внимание может привлечь автомобиль без включенных фар: ПДД требуют ближний свет или дневные ходовые огни, а при недостаточном освещении действуют дополнительные требования. Возможность продолжить путь при неисправности зависит от ее характера и безопасности движения. Автомобиль автоматически не конфискуется, но за неисправность могут привлечь к ответственности по статье 12.5 КоАП РФ.