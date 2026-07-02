Почему жара опасна для автомобилистов и как эксперты советуют снизить риски

Резкий рост числа ДТП в России: жара влияет на реакцию водителей

В России фиксируется всплеск аварий на дорогах из-за аномальной жары. Специалисты ГИБДД предупреждают: жара снижает концентрацию и увеличивает тормозной путь. Какие неожиданные последствия могут ждать водителей и что советуют эксперты - мало кто знает все нюансы. Подробности - в материале.

В России фиксируется всплеск аварий на дорогах из-за аномальной жары. Специалисты ГИБДД предупреждают: жара снижает концентрацию и увеличивает тормозной путь. Какие неожиданные последствия могут ждать водителей и что советуют эксперты - мало кто знает все нюансы. Подробности - в материале.

Аномальная жара, накрывшая большую часть России, уже привела к заметному увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Для автомобилистов это не просто дискомфорт, а реальная угроза безопасности: по информации «Российская Газета», только за первые дни зноя серьезные аварии произошли в Калининградской, Воронежской, Рязанской и Волгоградской областях. Причина - снижение концентрации внимания и замедленная реакция водителей, что, по мнению специалистов, сопоставимо с воздействием алкоголя.

Госавтоинспекция и МВД России обратили внимание на тревожную тенденцию и подготовили ряд рекомендаций для тех, кто вынужден садиться за руль в экстремальную жару. В первую очередь, эксперты советуют избегать поездок в самые горячие часы - с 11:00 до 17:00. Если поездка неизбежна, важно заранее проверить уровень охлаждающей жидкости, давление в шинах и исправность тормозов. Перед стартом обязательно проветрите салон, а кондиционер включайте постепенно, чтобы избежать резкого перепада температур.

Во время движения специалисты рекомендуют внимательно следить за своим самочувствием. Если появляется слабость или головокружение, лучше остановиться и сделать паузу. Вода в дороге обязательна, но пить ее стоит небольшими порциями, чтобы не перегружать организм. Еще один важный момент - увеличение тормозного пути: в жару и асфальт, и шины становятся мягче, что может привести к неожиданным последствиям при экстренном торможении. Поэтому дистанцию до впереди идущих автомобилей стоит увеличить, а скорость - снизить.

Особое внимание Госавтоинспекция уделяет безопасности детей и животных: их категорически нельзя оставлять в салоне даже на короткое время - это смертельно опасно. Также рекомендуется убрать из машины аэрозольные баллончики, которые могут взорваться при перегреве. Как отмечают эксперты, многие водители недооценивают влияние жары на организм и технику, что приводит к ошибкам на дороге.

Интересно, что рост числа аварий в жару - не единственная проблема, с которой сталкиваются российские автомобилисты этим летом. Например, недавно всплеск краж бензина заставил водителей искать новые способы защиты своих машин. Это подчеркивает, насколько важно быть готовым к неожиданным ситуациям и не игнорировать советы специалистов.

В завершение стоит напомнить: жара может не только ухудшить самочувствие, но и спровоцировать поломки автомобиля. По статистике, в такие периоды увеличивается количество обращений в сервисы из-за перегрева двигателей и выхода из строя систем охлаждения. Важно помнить, что простые меры предосторожности способны существенно снизить риски и сохранить здоровье - как свое, так и окружающих.