Как аномальная погода опустошает бюджеты автовладельцев - цифры, которые пугают

Резкий рост повреждений авто из-за непогоды: статистика и суммы выплат

Число поврежденных автомобилей в России из-за падения деревьев и конструкций увеличилось на 37% за полгода. Суммы страховых выплат бьют рекорды, а география инцидентов расширяется. Какие регионы оказались в зоне риска и что это значит для автовладельцев - объясняем, почему важно знать детали именно сейчас.

Число поврежденных автомобилей в России из-за падения деревьев и конструкций увеличилось на 37% за полгода. Суммы страховых выплат бьют рекорды, а география инцидентов расширяется. Какие регионы оказались в зоне риска и что это значит для автовладельцев - объясняем, почему важно знать детали именно сейчас.

Аномальные погодные явления в России все чаще становятся причиной серьезных проблем для автомобилистов. За первые шесть месяцев 2026 года количество случаев повреждения машин из-за падения деревьев, частей зданий и других предметов выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это не просто статистика - речь идет о реальных убытках, которые затрагивают тысячи владельцев авто по всей стране.

По информации «Известий», специалисты «СберСтрахования» отмечают: за полгода зафиксировано около 1,8 тысячи обращений по каско, связанных с последствиями непогоды. Общая сумма страховых выплат по этим случаям достигла 156 миллионов рублей, что на 62% больше, чем годом ранее. Особенно часто такие инциденты происходят в Москве - на столицу приходится почти четверть всех заявлений. Московская область и Санкт-Петербург также в числе лидеров по числу обращений, на их долю приходится 14% и 10% соответственно.

В десятку регионов с наибольшим количеством подобных происшествий вошли Республика Татарстан, Нижегородская область, Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Ленинградская и Иркутская области. Примечательно, что в Иркутской области и Республике Башкортостан число страховых случаев за полгода увеличилось более чем втрое по сравнению с 2022 годом. В Москве и Рязанской области рост составил почти 100%, а в Воронежской - 82%.

Самые крупные выплаты по каско зафиксированы в Тульской области (2,32 млн рублей), Московской области (2,1 млн рублей) и Санкт-Петербурге (1,52 млн рублей). Это говорит о том, что ущерб от падения предметов на автомобили может быть весьма существенным, особенно если речь идет о дорогих моделях или массовых повреждениях на парковках.

Эксперты связывают рост числа подобных случаев с изменением климата и увеличением числа экстремальных погодных явлений. Важно отметить, что многие автовладельцы до сих пор недооценивают риски, связанные с парковкой под деревьями или рядом со старыми зданиями. Между тем, как показывает практика, даже кратковременный шторм способен привести к серьезным финансовым потерям.

В контексте этой тенденции стоит вспомнить, что недавно обсуждалась еще одна проблема, связанная с погодными катастрофами: гидроудар двигателя при сильных ливнях. Как отмечалось в материале о рисках для моторов во время дождей, эксперты советуют не пытаться заводить машину после попадания воды в мотор, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Для справки: по данным страховых компаний, в последние годы наблюдается не только рост числа обращений по каско, но и увеличение средней суммы выплат. Это может указывать на то, что погодные катастрофы становятся все более разрушительными для автотранспорта. Кроме того, страховщики отмечают рост интереса к полисам для электромобилей, что связано с их высокой стоимостью ремонта. Важно помнить, что своевременное оформление каско и внимательное отношение к выбору места парковки способны существенно снизить риски для вашего автомобиля.