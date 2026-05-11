Бумажная карта не разряжается: продажи атласов в РФ взлетели на 55% — почему водители массово отказываются от GPS навигации

11 мая 2026, 05:30
Резкий рост спроса на бумажные карты в России: как нестабильный интернет меняет привычки
В условиях нестабильного интернета россияне все чаще выбирают бумажные карты и атласы. Продажи выросли на 55% за год, а интерес к печатной навигации стал рекордным. Эксперты отмечают: бумажные издания вновь становятся незаменимыми для путешествий и поездок.
В последние месяцы российский рынок бумажных карт и атласов переживает настоящий бум. Причина проста: нестабильная работа интернета вынуждает людей искать альтернативные способы навигации. По данным пресс-службы издательства «АСТ нонфикшн», продажи картографической литературы выросли на 55% по сравнению с прошлым годом. Это не просто цифры — это отражение новой реальности, в которой цифровые сервисы больше не гарантируют стабильность.
Особенно заметен рост в сегменте туристических атласов и путеводителей: здесь продажи увеличились на 41,4%. Не отстают и автомобильные карты — спрос на них вырос почти на 40%. Среди лидеров продаж — «Карта мира/России (в новых границах) с флагами», «Атлас автодорог России, карта стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)», «Политическая карта мира А0 (в новых границах)», а также туристические карты Москвы и Санкт-Петербурга.
Как отмечает заведующая редакцией «ОГИЗ» Юлия Данник, чем сложнее становится цифровая картографическая экосистема, тем выше потребность в надежных, осязаемых источниках информации. Бумажная карта не разряжается в самый неподходящий момент и не теряет сигнал на сложных развязках. Для многих автомобилистов и путешественников это становится решающим фактором при выборе навигационного инструмента.
Однако стремительный рост спроса выявил еще одну проблему — нехватку квалифицированных картографов. Для создания актуальных и точных карт, особенно с учетом новых границ, требуются специалисты, которых на рынке становится все меньше. Издательства вынуждены активно привлекать выпускников профильных вузов и организовывать для них стажировки, чтобы не допустить дефицита качественной продукции.
Ситуация с бумажными картами наглядно показывает, как технологические сбои могут изменить повседневные привычки миллионов людей. Россияне вновь учатся ориентироваться по бумажным атласам, а издательства спешат удовлетворить растущий спрос, адаптируясь к новым вызовам на рынке.
