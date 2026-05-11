Бумажная карта не разряжается: продажи атласов в РФ взлетели на 55% — почему водители массово отказываются от GPS навигации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 мая 2026, 05:30

Резкий рост спроса на бумажные карты в России: как нестабильный интернет меняет привычки

Резкий рост спроса на бумажные карты в России: как нестабильный интернет меняет привычки

Бумажная карта не разряжается: продажи атласов в РФ взлетели на 55% — почему водители массово отказываются от GPS навигации

Резкий рост спроса на бумажные карты в России: как нестабильный интернет меняет привычки

В условиях нестабильного интернета россияне все чаще выбирают бумажные карты и атласы. Продажи выросли на 55% за год, а интерес к печатной навигации стал рекордным. Эксперты отмечают: бумажные издания вновь становятся незаменимыми для путешествий и поездок.

В условиях нестабильного интернета россияне все чаще выбирают бумажные карты и атласы. Продажи выросли на 55% за год, а интерес к печатной навигации стал рекордным. Эксперты отмечают: бумажные издания вновь становятся незаменимыми для путешествий и поездок.

В последние месяцы российский рынок бумажных карт и атласов переживает настоящий бум. Причина проста: нестабильная работа интернета вынуждает людей искать альтернативные способы навигации. По данным пресс-службы издательства «АСТ нонфикшн», продажи картографической литературы выросли на 55% по сравнению с прошлым годом. Это не просто цифры — это отражение новой реальности, в которой цифровые сервисы больше не гарантируют стабильность.

Особенно заметен рост в сегменте туристических атласов и путеводителей: здесь продажи увеличились на 41,4%. Не отстают и автомобильные карты — спрос на них вырос почти на 40%. Среди лидеров продаж — «Карта мира/России (в новых границах) с флагами», «Атлас автодорог России, карта стран СНГ и Балтии (приграничные районы, в новых границах)», «Политическая карта мира А0 (в новых границах)», а также туристические карты Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отмечает заведующая редакцией «ОГИЗ» Юлия Данник, чем сложнее становится цифровая картографическая экосистема, тем выше потребность в надежных, осязаемых источниках информации. Бумажная карта не разряжается в самый неподходящий момент и не теряет сигнал на сложных развязках. Для многих автомобилистов и путешественников это становится решающим фактором при выборе навигационного инструмента.

Однако стремительный рост спроса выявил еще одну проблему — нехватку квалифицированных картографов. Для создания актуальных и точных карт, особенно с учетом новых границ, требуются специалисты, которых на рынке становится все меньше. Издательства вынуждены активно привлекать выпускников профильных вузов и организовывать для них стажировки, чтобы не допустить дефицита качественной продукции.

Ситуация с бумажными картами наглядно показывает, как технологические сбои могут изменить повседневные привычки миллионов людей. Россияне вновь учатся ориентироваться по бумажным атласам, а издательства спешат удовлетворить растущий спрос, адаптируясь к новым вызовам на рынке.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Ульяновск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться