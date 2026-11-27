Какие маневры рядом с большой фурой могут мгновенно закончиться аварией?

Обгон фуры и резкое торможение грозят столкновением машин. За полуприцепом легковушка способна скрыться от следующего водителя. Опасны возврат после обгона и езда по обочине.

Обгон фуры и резкое торможение грозят столкновением машин. За полуприцепом легковушка способна скрыться от следующего водителя. Опасны возврат после обгона и езда по обочине.

При обгоне нескольких фур легковушка может оказаться на встречной полосе рядом с очередным тягачом. Водитель встречной машины замечает опасность лишь в последний момент. Если грузовики мешают обгоняющему вернуться в свой ряд, времени на маневр остается мало.

Еще один риск возникает, когда легковой автомобиль резко тормозит перед фурой после обгона. Груженому автопоезду необходимо больше места для остановки, даже если водитель сразу нажал на педаль тормоза. Федеральный стандарт США FMVSS 121 устанавливает для загруженного седельного тягача при скорости 60 миль/ч (около 97 км/ч) предельный тормозной путь примерно 76,2 м. Его отсчитывают с момента срабатывания тормозов, без учета времени реакции водителя. Это требование к испытаниям тормозной системы, а не гарантия такой дистанции в любых дорожных условиях. При слишком малом интервале возможно столкновение.

Остановочный путь зависит от скорости и загрузки. В материалах дорожной безопасности Нового Южного Уэльса для незагруженного автопоезда B-double приведены ориентиры: около 35 м при 40 км/ч и почти 67 м при 60 км/ч. Это примеры для конкретного состава и условий, а не универсальные значения для любой фуры. Важно помнить, что тяжёлые грузовики и автобусы в силу зконов физики останавливаются не так быстро, как легковые транспортные средства.

У этой ситуации может быть продолжение. Водитель следующей машины часто не видит легковушку за полуприцепом и не знает о дорожном споре. Когда фура резко замедляется, он может не успеть среагировать. Тогда в аварию рискуют попасть уже несколько автомобилей. В плане безопасности дорожного движения штата Мичиган отмечается, что грузовикам необходимо больше места для торможения, они медленнее разгоняются и уступают легковым автомобилям в манёвренности; там же указаны крупные слепые зоны.

Опасность появляется и в пробке. Водитель легковушки объезжает колонну по обочине и движется вдоль полуприцепа к кабине. Перед фурой могли притормозить, чтобы впустить в ряд другого водителя. После его отъезда образуется свободное место. С обочины может показаться, что дальнобойщик уступает дорогу, хотя грузовик просто начинает движение с небольшой задержкой. Если легковушка в этот момент поворачивает в ряд, возможно ДТП. Водитель фуры может едва почувствовать удар, тогда как на легковом автомобиле появится вмятина на двери или крыле.

У грузовиков есть зоны ограниченной видимости, поэтому рядом с полуприцепом важно не задерживаться дольше необходимого. При обгоне следует возвращаться в полосу, когда между автомобилем и тягачом уже есть безопасный интервал. В материалах дорожной безопасности Нового Южного Уэльса рекомендуют выдерживать за грузовиком минимум трёхсекундную дистанцию, увеличивая её до пяти секунд на высокой скорости или в неблагоприятную погоду.

Дальнобойщика может разозлить и слишком раннее возвращение легковушки в полосу после обгона. Если грузовик вынужден притормозить, водитель может подать сигнал гудком. Водителям следует соблюдать ПДД и держать безопасную дистанцию. Дорожные споры необходимо решать только во время закона.