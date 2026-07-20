Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

20 июля 2026, 18:03

Резкий всплеск жалоб на страховщиков: ОСАГО теряет доверие автовладельцев

Резкий всплеск жалоб на страховщиков: ОСАГО теряет доверие автовладельцев

Почему крупнейшие компании теряют клиентов и что скрывают новые рейтинги

Резкий всплеск жалоб на страховщиков: ОСАГО теряет доверие автовладельцев

Страховой рынок России оказался в центре скандала. Новые данные ЦБ вызвали бурю обсуждений. Крупные страховые компании теряют доверие водителей. Эксперты объясняют причины роста жалоб.

Страховой рынок России оказался в центре скандала. Новые данные ЦБ вызвали бурю обсуждений. Крупные страховые компании теряют доверие водителей. Эксперты объясняют причины роста жалоб.

Российский рынок автострахования оказался в эпицентре масштабного кризиса. Свежая статистика по ОСАГО, опубликованная Центробанком, стала настоящим ударом для крупнейших игроков отрасли. Количество обращений от клиентов выросло настолько, что прежние показатели теперь кажутся незначительными.

Особенно заметно ухудшение ситуации среди компаний, входящих в так называемую «большую одиннадцатку». Здесь медианный рост жалоб достиг 14-кратного значения. Некоторые страховщики и вовсе побили антирекорды: «Т-Страхование» оказалось на первом месте по числу недовольных клиентов - почти 6,5 жалоб на каждые 10 тысяч заключенных договоров. За ним следуют «Росгосстрах» и ВСК, которые также демонстрируют тревожные показатели.

Причины столь резкого скачка кроются не только в изменениях клиентского сервиса. Центробанк пересмотрел методику учета жалоб: теперь в статистику включаются не только обращения, поступившие напрямую, но и все случаи, когда финансовый омбудсмен встал на сторону водителя. Ранее страховщики могли скрывать часть проблем, но теперь все спорные ситуации становятся достоянием общественности.

Некоторые компании, такие как «РЕСО-Гарантия», показали почти 64-кратный рост числа претензий. «Ингосстрах» также не остался в стороне, увеличив количество жалоб в 28 раз. На этом фоне «Зетта Страхование» выглядит почти образцово, имея минимальное число обращений.

Для небольших компаний ситуация еще сложнее. Например, у «БАСК» при объеме менее 3 миллионов договоров зафиксировано почти 24 жалобы на 10 тысяч полисов. Это говорит о системных проблемах в работе с клиентами и нежелании решать спорные вопросы в пользу автовладельцев.

Эксперты отмечают, что страховщики часто намеренно занижают выплаты, рассчитывая на пассивность клиентов. Однако новая система учета жалоб делает такие действия опасными для репутации. Теперь высокий уровень недовольства напрямую влияет на доверие к бренду и может сказаться на стоимости дополнительных услуг, таких как КАСКО.

Для автовладельцев эти изменения означают необходимость внимательнее подходить к выбору страховщика. ОСАГО все больше напоминает лотерею, где выигрыш - это отсутствие лишних проблем при оформлении ДТП. Специалисты советуют изучать рейтинги и статистику жалоб, чтобы минимизировать риски.

Вопросы, связанные с резким ростом жалоб, волнуют многих. Центробанк объясняет ситуацию изменением методики подсчета: теперь учитываются все выигранные дела через финансового омбудсмена. При этом место компании в рейтинге не влияет напрямую на стоимость полиса, но может стать сигналом о возможных трудностях при получении выплат.

Крупными страховщиками теперь считаются те, у кого более 3 миллионов действующих договоров. Это нововведение также повлияло на структуру рынка и распределение жалоб между компаниями.

Ситуация на рынке автострахования остается напряженной. Водителям стоит быть особенно внимательными при выборе страховой компании, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

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