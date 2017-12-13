Резкого повышения цен на машины не будет
Как сообщил 110km.ru источник в Российской ассоциации автодилеров (РОАД), информацию нельзя считать действительной. По крайней мере, официального подтверждения этому от Минпромторга не последовало. Учитывая то, сколько денег выделяется на поддержку автомобильной отрасли, разработку адресных программ стимулирования спроса, резкое повышение цен на новые машины маловероятно.
Впрочем, появившуюся накануне информацию опровергает и сам Минпромторг. По данным ведомства, «индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Среднезвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%».
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