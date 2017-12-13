13 декабря 2017, 16:27

Резкого повышения цен на машины не будет

Вот уже второй день автомобилисты встревожено обсуждают новость о грядущем резком повышении цен на новые автомобили. Этому якобы поспособствует увеличение утилизационного сбора в 2018 году.
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По данным «Коммерсанта», он может повыситься на 87–125%. Мол, такая инициатива на фоне роста акцизов приведет к увеличению цен на автомобили на 10-17%. При этом нововведение заденет как производителей, которые построили свои заводы в России, так и концерны, пока импортирующие часть моделей.

Как сообщил 110km.ru источник в Российской ассоциации автодилеров (РОАД), информацию нельзя считать действительной. По крайней мере, официального подтверждения этому от Минпромторга не последовало. Учитывая то, сколько денег выделяется на поддержку автомобильной отрасли, разработку адресных программ стимулирования спроса, резкое повышение цен на новые машины маловероятно.

Впрочем, появившуюся накануне информацию опровергает и сам Минпромторг. По данным ведомства, «индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Среднезвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%».

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Резкого повышения цен на машины не будет
{{material_121852}} По данным «Коммерсанта», он может повыситься на 87–125%. Мол, такая инициатива на фоне роста акцизов приведет к увеличению цен на автомобили на 10-17%. При этом нововведение заденет как производителей, которые построили свои заводы в России, так и концерны, пока импортирующие часть моделей.Как сообщил 110km.ru источник в Российской ассоциации автодилеров (РОАД), информацию нельзя считать действительной. По крайней мере, официального подтверждения этому от Минпромторга не последовало. Учитывая то, сколько денег выделяется на поддержку автомобильной отрасли, разработку адресных программ стимулирования спроса, резкое повышение цен на новые машины маловероятно. Впрочем, появившуюся накануне информацию опровергает и сам Минпромторг. По данным ведомства, «индексация разнится в зависимости от категории и видов транспортных средств. При этом учитывается экологичность техники, в особенности бывшей в употреблении, а также объем производства и импорта. Среднезвешенный размер индексации утилизационного сбора с учетом прогноза рынка на 2018 год составит 15-17,5%».
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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