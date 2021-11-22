Резонансное ДТП в центре Москвы, в котором погиб известный блогер: новые подробности и видео
Фото: Sputnik
После аварии прокуратура Москвы начала проверку. В сообщении ведомства говорится: «Будет дана оценка как общей организации работы уполномоченных органов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения, привлечению виновных лиц к ответственности, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения лицом, совершившим 20 ноября ДТП на Кутузовском пр., что явилось причиной совершения административных правонарушений, и, в конечном итоге, деяния, повлекшего смерть человека».
По одной из версий, к трагедии привело активное маневрирование на высокой скорости. Машина была на летней резине, а электронные системы стабилизации были отключены. Буквально за несколько дней до аварии Саид Губденский выкладывал в Сеть ролик, в котором уговаривал своего приятеля не играть в шашки на Кутузовском проспекте. Кроме того, судя по предыдущим видео, ребята не любили пристегиваться. Пассажир от удара вылетел из BMW, при этом в машине сработали все подушки безопасности. Опять заглушки?
Машину, ставшую для него последней, Саид Губденский приобрел 7 ноября. Автомобиль зарегистрирован на его 23-летнюю московскую подругу Марию Ширшову, которая помогала ему с продвижением в соцсетях. Блогер хотел, чтобы на BMW висели столичные номера. У погибшего Саида не было московской прописки, а вешать на свой автомобиль номера другого региона он не хотел. Как выяснил телеграм-канал Life Shot, это не первый автомобиль, который Саид оформлял на Марию. У самой девушки даже нет водительских прав.
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