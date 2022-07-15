Результат импортозамещения: в стране заработало новое производство автомобильной химии

Как отмечает пресс-служба «Ростеха», сырьевые компоненты, использующиеся при производстве новой линейки товаров, прошли сертификацию и ресурсные испытания. Основа продукции - все виды охлаждающей жидкости, автошампуни, жидкое мыло. Товары представлены в различных вариантах фасовки – от 0,5 до 216 литров.

Линейка автомобильной химии рассчитана на использование как профессионалами (СТО, автомойками, профильными магазинами), так и рядовыми автолюбителями.

По информации генерального директора АО «НИИИ» Игоря Смирнова, мощности НИИИ рассчитаны на 210 тонн продукции в месяц. Рецептура товаров и технология изготовления соответствуют общепринятым мировым стандартам, при этом в составе используются только российские компоненты. В институте готовы в короткие сроки разработать и организовать производство новых моющих и чистящих средств в соответствии с потребностями рынка.

Стеклоомывающие жидкости не содержат метанола, не наносят вреда окружающей среде и здоровью. Средство может применяться в диапазоне температур от –25 до +40 град.

В линейке химических средств представлены очистители интерьера и экстерьера автомобиля, содержащие компоненты для бережного ухода за салоном, а также предотвращающие воздействие агрессивной окружающей среды на внешние детали и моторный отсек.

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