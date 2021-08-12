Результаты закрытых текстов показали несовершенство систем помощи водителю
Журнал «Автомобиль и водитель» провел закрытые тесты систем помощи водителю. Обмануть их оказалось достаточно просто.
Большинство новых автомобилей имеют очень похожие системы помощи водителю. Система помощи при удержании полосы движения использует одну или несколько камер для обнаружения разметки. Адаптивный круиз-контроль в большинстве случаев использует радар для отслеживания движущихся впереди транспортных средств и подстраивает скорость вашего автомобиля в зависимости от транспортного потока. Вместе эти две функции могут управлять автомобилем, ускоряться и тормозить. Лучшие примеры могут даже заставить водителей поверить в то, что компьютеры способны управлять вождением в течение длительного времени. Но пока это не так. Чтобы продемонстрировать системы, журнал провел четыре теста на 17 автомобилях.
В первом тесте адаптивный круиз-контроль установили на 60 миль в час (96,54 км/ч) и отстегнули ремень безопасности водителя. Некоторые, например, Subaru, немедленно отключили все системы помощи водителю. Teslas и Cadillac отреагировали не сразу, проехав несколько миль.
Для второго теста, снова с круизом, установленным почти на 100 км/ч и активным центрированием полосы движения, водитель снял руки с руля, чтобы посмотреть, сколько времени потребуется для того, чтобы автомобиль выдал предупреждение и система отключилась. Самая консервативная группа - Cadillac, Ford, Volvo, Toyota и Lexus, этим автомобилям потребовалось 21 секунда, в то время как Hyundai проехал 91 секунду без управления.
Затем повторили второй тест, только на этот раз попытались обмануть автомобиль, заставив думать, что руки находятся на руле, накинув на одну из спиц 2,5-фунтовый груз. Это ввело в заблуждение подавляющее большинство современных систем, которые отслеживают крутящий момент на рулевом колесе как показатель взаимодействия с водителем. Но те, которые полагаются на прикосновение, такие как BMW и Mercedes, обмануть не удалось.
Для третьего текста пришлось скорректировать параметры для GM Super Cruise. В настоящее время Super Cruise единственная система, позволяющая управлять автомобилем без помощи рук в течение длительного времени. Она использует инфракрасную камеру, направленную на водителя, чтобы определить, достаточно ли внимания уделяется дороге. Например, Ford запустит аналогичную систему под названием BlueCruise в конце этого года. Таким образом проверили возможности Caddy, система отключилась, но её получилось обмануть парой очков с рисунком глаз.
В четвертом тесте водители покинули водительское кресло и позволили машине продолжить движение.
В то время как некоторые автомобили отменяют вспомогательные средства водителя, когда ремень безопасности расстегнут, некоторые могут просто пристегнуть ремень на пустом сиденье водителя, ни один автомобиль не заметит разницы. BMW, Mercedes и Cadillac лучше всего справлялись с обманом: у немцев есть сенсорный датчик на рулевом колесе, а Super Cruise Cadillac потребовалось 18 секунд, чтобы понять, что за рулем никого нет, если вы не поставили манекен в очках на сиденье.
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