На базе Corvette E-Ray, но в 3 раза мощнее: представлен экстремальный Rezvani Beast X

7 августа 2026, 01:34
Rezvani Beast X: 1560 л.с., гибридная платформа и тираж всего 5 машин
Rezvani Beast X: 1560 л.с., гибридная платформа и тираж всего 5 машин
Американская компания Rezvani готовит к выпуску уникальный гиперкар Beast X на базе Corvette E-Ray. Модель выделяется мощностью 1560 л.с., гибридной системой и экстремально малым тиражом.
Появление Rezvani Beast X на рынке – событие, которое не останется незамеченным среди консервативных поклонников мощных автомобилей. Модель сочетает в себе экстремальные характеристики и современные технологии, что делает ее одной из самых обсуждаемых новинок года. Тираж ограничен всего пятью экземплярами, что придает невероятную эксклюзивность проекту.
В основе Beast X лежит гибридная платформа Chevrolet Corvette E-Ray, которая позволяет использовать полный привод и обеспечивает впечатляющую динамику. Под капотом установлен форсированный 6,2-литровый V8 с коваными внутренними деталями, развивающий 1560 л.с. (1163 кВт). Такой мотор разгоняется до 100 км/ч всего за 2,5 секунды — результат, сравнимый с лучшими гиперкарами мира.
Кузов выполнен из углепластика, что помогает снизить массу и повысить управляемость. На капоте размещены вентиляционные отверстия для эффективного отвода тепла, а аэродинамические элементы - сплиттер и антикрылья - создают дополнительную прижимную силу. Воздухозаборник на крыше подает воздух непосредственно к силовой установке, что особенно важно при экстремальных нагрузках.
Официальная премьера Beast X запланирована на 10 августа, прием возвратных депозитов уже стартовал — срок составляет $1500. Для сравнения, предыдущая версия Beast, построенная на базе обычного Corvette, развивала 1000 л.с. и стоила $485 тысяч. Несмотря на меньшую мощность, время разгона до 100 км/ч у соответствующих моделей одинаковое — 2,5 секунды.
Стандартный Corvette E-Ray включает в себя 6,2-литровый V8 на 495 л.с. и электромотор на 160 л.с., что в сумме дает 655 л.с. Подобный подход к гибридным технологиям становится все более популярным среди производителей спорткаров. Например, в сегменте электротранспорта также наблюдается рост интереса к инновационным решениям, о чем свидетельствует выход новых моделей электроскутеров с увеличенным запасом хода .
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