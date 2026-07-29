Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 21:57

Rezvani Dune: внедорожник на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным V10

Rezvani Dune: внедорожник на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным V10

800-сильный V10 от Lamborghini и клиренс 11,4 дюйма: представлен внедорожник Rezvani Dune за шестизначную сумму

Rezvani Dune: внедорожник на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным V10

Rezvani Dune - это не просто внедорожник, а уникальный проект на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным атмосферным V10. Новинка сочетает в себе экстремальную проходимость и премиальный интерьер, что делает ее появление значимым событием на рынке эксклюзивных автомобилей.

Rezvani Dune - это не просто внедорожник, а уникальный проект на базе Lamborghini Huracan с 800-сильным атмосферным V10. Новинка сочетает в себе экстремальную проходимость и премиальный интерьер, что делает ее появление значимым событием на рынке эксклюзивных автомобилей.

Американская компания Rezvani неожиданно удивила автомобильный рынок, представив внедорожник Dune, построенный на базе Lamborghini Huracan. В этом проекте сразу привлекает внимание сочетание экстремальной мощности и внедорожных возможностей, которые ранее были доступны только для суперкаров со среднемоторной компоновкой.

Главное отличие Dune — 5,2-литровый атмосферный V10, расположенный за спинками сидений. Мотор развивает до 800 л.с. и сохраняет характерные для Lamborghini высокие обороты. В отличие от классических суперкаров, здесь вся мощь рассчитана на преодоление сложного рельефа. Длинноходная подвеска и увеличенный клиренс в 11,4 см позволяют автомобилю уверенно справляться с камнями и неровностями, что для обычных спорткаров такого режима невозможно.

Внедорожные покрышки диаметром 79 см на 20-дюймовых дисках, а также углы въезда и съезда в 25 и 35 градусов, делают Дюну способным штурмовать крутые подъемы и спуски. Защитные щитки сводят к минимуму риск повреждения мотора при движении по пересеченной местности. Кузов выполнен полностью из углеродного волокна по оригинальному дизайну Резвани, что не только уменьшает массу, но и визуально отличает Дюну от донорского Huracan.

Интерьер остался практически без изменений – здесь сохранена отделка и эргономика Lamborghini, что подтверждает премиальный статус модели. На крышке установлен воздухозаборник, обеспечивающий подачу чистого воздуха к двигателю даже при движении по снегу или пыли. Такой подход позволяет использовать автомобиль в самых разных климатических условиях.

Производство серии ограничено, залог за место в очереди составляет 1500 долларов США и не возвращается в случае отказа. Первые поставки ожидаются не ранее 2028 года, а общая стоимость пока держится в секрете. 

Тенденция к созданию красивых автомобилей на базе суперкаров становится все более ярко выраженной. Например, в недавнем материале о гиперкаре с бензиновым двигателем V8 и механической коробкой передач рассказывается, как производители ищут новые пути развития, не гонясь за рекордными скоростями - обзор новых гиперкаров с уникальной концепцией .

На российском рынке такие проекты могут быть интересны коллекционерам и энтузиастам, следящим за мировыми тенденциями в сегменте эксклюзивных автомобилей. Ограниченный тираж, сочетание внедорожных характеристик и суперкаровской динамики, а также премиальный интерьер, делают Rezvani Dune ведущим автомобильным событием для тех, кто ищет неординарные решения. Подобные автомобили редко продаются на вторичном рынке, а их стоимость со временем может только вырасти. Дюна смогла задать новый вектор развития для нишевых моделей, объединяющих спорт и проходимость.

Упомянутые марки: Lamborghini
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