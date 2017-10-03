3 октября 2017, 19:21
Rezvani Motors подготовила внедорожник
В линейке американской компании Rezvani Motors появилась вторая модель. Ей стал рамный внедорожник Tank, предназначенный, прежде всего, для экстремальных поездок.
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В салоне появится проекционный дисплей. Как говорят в компании, водителю и пассажирам будет удобно в машине, поскольку кресла – эргономичные. Из интересных «примочек» на «Танке» стоит отметить светодиодную «люстру» на крыше, защищенный топливный бак и пуленепробиваемые стекла.
Стоимость новинки составит от 178 тыс. долларов. За доплату покупателям предложат бронированный кузов и инфракрасную систему ночного видения.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
У меня Нокиа-люмия.
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