3 октября 2017, 19:21

Rezvani Motors подготовила внедорожник

В линейке американской компании Rezvani Motors появилась вторая модель. Ей стал рамный внедорожник Tank, предназначенный, прежде всего, для экстремальных поездок.
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  Rezvani Motors подготовила внедорожник Rezvani Motors подготовила внедорожник
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Из технических характеристик лишь известно, что машина приводится в движение 6,4-литровым двигателем V8 мощностью 500 л. с. Привод – подключаемый полный. Разработчики установили на автомобиль усиленную подвеску для тяжелого бездорожья и шины с увеличенным протектором.

В салоне появится проекционный дисплей. Как говорят в компании, водителю и пассажирам будет удобно в машине, поскольку кресла – эргономичные. Из интересных «примочек» на «Танке» стоит отметить светодиодную «люстру» на крыше, защищенный топливный бак и пуленепробиваемые стекла.

Стоимость новинки составит от 178 тыс. долларов. За доплату покупателям предложат бронированный кузов и инфракрасную систему ночного видения.

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Спасибо, буду знать, что это признаки переизбытка железа.
Alex098
Что можно подарить другу?
| Кому: nikita. А он не обиделся?Может лучше было купить сертификат?
Alex098
Какой у вас смартфон?
У меня Нокиа-люмия.
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Rezvani Motors подготовила внедорожник
{{material_120629}} Из технических характеристик лишь известно, что машина приводится в движение 6,4-литровым двигателем V8 мощностью 500 л. с. Привод – подключаемый полный. Разработчики установили на автомобиль усиленную подвеску для тяжелого бездорожья и шины с увеличенным протектором.В салоне появится проекционный дисплей. Как говорят в компании, водителю и пассажирам будет удобно в машине, поскольку кресла – эргономичные. Из интересных «примочек» на «Танке» стоит отметить светодиодную «люстру» на крыше, защищенный топливный бак и пуленепробиваемые стекла.Стоимость новинки составит от 178 тыс. долларов. За доплату покупателям предложат бронированный кузов и инфракрасную систему ночного видения.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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