18 мая 2022, 17:34
Рианне пообещали подарить Duster, но при одном условии
Американская певица Рианна подарила миру много хороших песен, включая хит Shine like a diamond. По непонятным причинам именно он натолкнул маркетологов румынской компании Dacia на идею новой коллаборации.
Автор: Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Имидж Рианны тоже не очень сочетается с практичным недорогим румынским кроссовером. Поп-диве и иконе стиля больше подошел бы немецкий или итальянский спорткар. Кстати, в ее личной коллекции уже есть Mercedes-Benz SLR McLaren, Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Aventador SV и даже Ferrari 458 Italia. По информации издания Autoevolution, пост уже близок к тому, чтобы набрать 10 000 лайков, а значит, скоро компанию роскошным спорткарам составит скромный кроссовер Dacia Duster. И похоже, сама Рианна об этом еще не догадывается.
Упомянутые модели: Dacia Duster (500 000 Р)
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