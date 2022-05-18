Рианне пообещали подарить Duster, но при одном условии

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Koмпания Dacia опубликовала в соцсетях пост, в котором пообещала подарить певице Рианне кроссовер Duster, если этот пост соберет хотя бы 10 000 лайков. Трудно представить, почему выбор пал именно на Рианну и именно на Duster. В конце концов, в современной линейке румынского бренда есть и более продвинутые и модные модели, например, электрический Spring или семиместный кросс-универсал Jogger.

Имидж Рианны тоже не очень сочетается с практичным недорогим румынским кроссовером. Поп-диве и иконе стиля больше подошел бы немецкий или итальянский спорткар. Кстати, в ее личной коллекции уже есть Mercedes-Benz SLR McLaren, Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Aventador SV и даже Ferrari 458 Italia. По информации издания Autoevolution, пост уже близок к тому, чтобы набрать 10 000 лайков, а значит, скоро компанию роскошным спорткарам составит скромный кроссовер Dacia Duster. И похоже, сама Рианна об этом еще не догадывается.

Упомянутые модели: Dacia Duster (500 000 Р )

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