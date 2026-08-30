Rieju Scrambler 607: Европейский ретро-байк с китайской «начинкой» дебютировал на EICMA

30 августа 2026, 01:13
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju Scrambler 607: новый ретро-байк с двухцилиндровым мотором 581 см³ для Европы
Rieju выводит на европейский рынок Scrambler 607 - мотоцикл с ретро-дизайном и современным двухцилиндровым двигателем. Модель отличается сочетанием классических форм и актуальных технических решений, что делает ее заметной новинкой сезона.
На европейском рынке представлен Rieju Scrambler 607 — мотоцикл, который сразу привлекает внимание сочетанием классического стиля и современных технических решений. Новинка ориентирована на поклонников ретро-байков, но при этом предлагает актуальные характеристики, что особенно актуально на фоне растущего интереса к современным моделям в Европе.
В основе Scrambler 607 лежит китайская платформа, а двигатель представляет собой Loncin. Такой подход позволяет предложить внешний рядный двухцилиндровый мотор объемом 581 см³ с жидкостным охлаждением и выдает 64 л.с. Мотор установлен в стальную трубчатую раму, подвеска включает телескопическую вилку спереди и два амортизатора сзади. За безопасность отвечает тормозная система Nissin с двухканальной ABS.
Внешне мотоцикл отсылает к скремблерам 1960-х: круглая светодиодная фара, плоское сиденье, высокий двухтрубный выхлоп, защитная решетка радиатора и увеличенный дорожный просвет. Колеса - спицованные, 19 дюймов спереди и 17 сзади, со внедорожными шинами. Сухая масса - 190 кг, высота по седлу - около 820 мм, бак рассчитан на 18 литров. В оснащении - светодиодная оптика и цифровая приборная панель.
Официальная премьера Scrambler 607 прошла на EICMA 2026, и теперь модель готова к продажам в Европе. Что касается производительности, акцент сделан на гармонии между классическим обликом и современной техникой. Технические детали раскрываются в соответствии с европейскими спецификациями, а в презентации приводится концепция и визуальная составляющая.
Использование китайских компонентов становится все более распространенным среди европейских брендов, что позволяет удерживать цену и предлагать конкурентоспособные характеристики. Для сравнения, в сегменте кастомных и ретро-байков также активно работают другие производители — например, недавно был представлен уникальный проект на базе Harley-Davidson Sportster S, о котором рассказывалось в материале в необычном тюнинге 1250 RH .
Scrambler 607 может заинтересовать не только европейских, но и российских мотоциклистов, особенно тех, кто ценит баланс между классикой и современными условиями. Модель выделяется на фоне контрастного сочетания узнаваемого дизайна и современных технических решений.
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