Rimac Nevera установил очередной невероятный рекорд скорости

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В далеком1967 году итальянский суперкар Lamborghini Miura с мотором V12 стал самым быстрым серийным автомобилем в мире, первым преодолев барьер скорости 274 км/ч. Полвека спустя Rimac Nevera смог разогнаться даже чуть быстрее, двигаясь... задним ходом. Хорватский гиперкар вернулся на немецкий автодром в Папенбурге, где в начале этого года за один день сумел побить более 20 рекордов ускорения и торможения, а также разогнаться до максимальных 412 км/ч. Сейчас Nevera установил новый рекорд – двигаясь задним ходом, он разогнался до 275,74 км/ч.

В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания или даже некоторых электрокаров, трансмиссия Nevera не имеет коробки передач. Четыре отдельных двигателя вращают колеса либо назад, либо вперед. В том и другом случае они обеспечивают невероятно высокое ускорение. А значит, мощная силовая установка способна продемонстрировать выдающиеся результаты и при движении задним ходом. Конечно, аэродинамика гиперкара создана для оптимального движения вперед, а не наоборот. Поэтому задним ходом электрокар двигается чуть медленнее.

Упомянутые модели: Rimac Nevera

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