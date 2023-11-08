Rimac Nevera установил очередной невероятный рекорд скорости
Фото: Rimac
В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания или даже некоторых электрокаров, трансмиссия Nevera не имеет коробки передач. Четыре отдельных двигателя вращают колеса либо назад, либо вперед. В том и другом случае они обеспечивают невероятно высокое ускорение. А значит, мощная силовая установка способна продемонстрировать выдающиеся результаты и при движении задним ходом. Конечно, аэродинамика гиперкара создана для оптимального движения вперед, а не наоборот. Поэтому задним ходом электрокар двигается чуть медленнее.
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Ему было двадцать, когда он основал Rimac Automobili. В то время, в 2009-м, хорват Мате Римац переоборудовал BMW 3-й серии в электромобиль, а позже (в 2013-м) он разработал первый собственный автомобиль - Concept One. Молодого предпринимателя поддержал Porsche и ряд других автопроизводителей.Читать далее
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25.08.2022, 14:57
5 млн долларов за Bugatti W16 Mistral? Легко: все 99 гиперкаров нашли своих покупателей
Несмотря на опасения рецессии, сверхсостоятельные покупатели суперкаров не демонстрируют признаков сокращения своих внушительных расходов. С таким заявлением выступил генеральный директор объединенной год назад компании Bugatti Rimac.Читать далее
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15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
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