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20 августа 2018, 13:17
Rimac представил C_Two с багажником шампанского
Компания Rimac подготовила специальную роскошную версию электрического суперкара C_Two под названием California Edition. Автомобиль отличается особым оттенком кузова, эксклюзивным интерьером и багажником, в который помещается пара 6-литровых бутылок шампанского и набор хрустальных бокалов.
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Rimac C_Two California Edition отличается новым ярко-голубым цветом кузова, особым дизайном колесных дисков и эксклюзивной отделкой салона. Багажник специально устроен так, чтобы в него помещались две огромные бутылки шампанского по 6 литров каждая и комплект изящных фужеров.
В техническом плане изменений не произошло. Суперкар оснащается полностью электрической силовой установкой, выдающей 1 914 л.с. и 2 300 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 км/ч автомобиль тратит 1,85 секунды, до 160 км/ч - 4,5 секунды, а до 300 км/ч – 11,8 секунды. Максимальная скорость составляет 412 км/ч. Запас хода достигает 650 километров. Пополнить запас аккумуляторов на 80% можно за 30 минут. Несмотря на внушительную цену, 1,8 млн евро, большинство из 150 запланированных к производству автомобилей уже распроданы по предзаказам. Причем 1,8 млн евро – это базовая цена. По словам автопроизводителя, обычно клиенты еще докупают опций на 500 тысяч евро.
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22.08.2018, 00:42
В продуктовой линейке НефАЗ появился новый полуприцеп-рефрижератор
20.08.2018, 08:58
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