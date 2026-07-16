Гибриды и электрокары под прицелом? Разбираемся, насколько велик риск угона в России

Риск угона гибридов и электрокаров в России: что изменилось на фоне роста продаж

Спрос на гибридные и электрические автомобили в России бьет рекорды, но как это влияет на интерес угонщиков? Страховые компании раскрыли неожиданные детали: какие модели под угрозой, почему китайские авто в особой зоне риска и что реально мешает преступникам. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и стоит ли волноваться владельцам новых машин.

Спрос на гибридные и электрические автомобили в России бьет рекорды, но как это влияет на интерес угонщиков? Страховые компании раскрыли неожиданные детали: какие модели под угрозой, почему китайские авто в особой зоне риска и что реально мешает преступникам. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и стоит ли волноваться владельцам новых машин.

Владельцы гибридных и электрических автомобилей в России оказались в центре внимания: на фоне стремительного роста продаж этих машин все чаще звучат вопросы о рисках угона. Для многих автолюбителей это не просто актуальная тема - речь идет о безопасности дорогостоящей техники, которую сложно и дорого ремонтировать. Как выяснилось, ситуация не так однозначна, как может показаться на первый взгляд.

По информации Autonews, страховые компании отмечают, что гибриды и электрокары действительно попали в категорию транспортных средств с повышенным интересом со стороны преступников. Причина проста: запчасти на такие автомобили стоят дорого, а их дефицит только подогревает спрос на черном рынке. Особенно выделяются китайские марки, например Zeekr, которые стали популярны среди российских покупателей. Однако, несмотря на все опасения, статистика пока не подтверждает всплеска угонов именно в этом сегменте.

Эксперты объясняют: современные гибридные и электрические автомобили оснащены сложными системами защиты. Многие из них интегрированы с облачными сервисами производителей, что позволяет отслеживать местоположение машины и блокировать ее удаленно. Для угона таких авто требуется не только специальное оборудование, но и глубокие знания в области программного обеспечения. Это серьезно усложняет задачу для злоумышленников, особенно если сравнивать с классическими бензиновыми моделями.

Павел Яковлев, представитель компании «РЕСО-Гарантия», также считает, что гибриды и электрокары пока не представляют большого интереса для угонщиков. Он отмечает, что для эксплуатации таких машин требуется зарядная инфраструктура, а опыт угона подобных авто в России практически отсутствует. По его мнению, преступники предпочитают более простые и ликвидные на вторичном рынке автомобили.

Интересно, что на фоне перебоев с поставками топлива в ряде регионов России спрос на гибриды заметно вырос. По данным агентства «Автостат», за первые шесть месяцев 2026 года продажи новых подключаемых гибридов увеличились на 132% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 30 730 машин. В июне, когда ситуация с топливом обострилась, рост составил 165%. Электрокары показали более скромную динамику: за полгода реализовано 4 606 новых автомобилей, что на 4,7% больше, чем годом ранее, однако в июне продажи упали на 22,5%.

Стоит отметить, что вопросы безопасности и угона новых типов транспорта становятся все более актуальными по мере их распространения. Как показывает практика, даже самые современные системы защиты не дают стопроцентной гарантии, но заметно снижают риски. Важно помнить, что преступники всегда ищут способы обойти новые технологии, однако пока гибриды и электрокары остаются для них сложной целью. Кстати, интерес к альтернативным видам транспорта растет не только среди автовладельцев: например, число происшествий с электросамокатами также увеличивается, что подтверждает статистика аварий с электротранспортом в России.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: гибридные и электрические автомобили требуют особого подхода к страхованию, а стоимость полиса для них может быть выше из-за дорогих комплектующих. Кроме того, развитие зарядной инфраструктуры и сервисных центров напрямую влияет на привлекательность таких машин для покупателей и угонщиков. По мере роста парка «зеленых» авто на дорогах России, вопросы их защиты и безопасности будут только набирать актуальность.