Rivian запускает своего ИИ‑ассистента: климат, навигация, звонки и интеграция с Google одной командой

9 мая 2026, 05:52
Rivian готовит масштабное обновление: искусственный интеллект появится в автомобилях
В ближайшие недели Rivian внедрит свой AI-ассистент в автомобили с обновлением 2026.15. Новая система обещает расширенные возможности управления и интеграцию с популярными сервисами. Почему это событие может изменить подход к цифровым технологиям в авто - в нашем материале.
Rivian готовится к запуску одной из самых ожидаемых функций последних лет — фирменного ИИ-ассистента, который появится в автомобилях бренда с обновлением программного обеспечения 2026.15. Это событие уже вызвало официальное обсуждение среди владельцев и экспертов, ведь речь идёт не просто о голосовом помощнике, а о полноценной системе, способной интегрироваться с ключевыми сервисами и управлять функциями автомобиля.
В декабрьском мероприятии Autonomy & AI Day компания удивила публикацией не только планов по автономному вождению и разработке собственных чипов, но и демонстрацией Rivian Assistant. Тогда стало ясно: производитель электромобилей осуществляет глубокую цифровизацию и самостоятельную разработку технологий, включая планы по созданию идеальных лидарных датчиков. Однако именно ИИ-ассистент стал главным героем презентации, показав, как искусственный интеллект может стать частью повседневной эксплуатации автомобиля.
Rivian Assistant учится не только решать задачи, но и взаимодействовать с различными системами автомобиля — например, настраивать климат, управлять навигацией или мультимедиа. Ещё интереснее — интеграция со сторонними сервисами. Уже на старте доступны приложения Google, а в будущем обещана совместимость с Apple и Microsoft. Это открывает новые сценарии использования: от поиска ресторана с учётом времени в пути до создания событий в Google Календаре и организации встреч через Messenger — всё это с помощью голосовых команд.
Некоторые владельцы уже опробовали Rivian Assistant на тестовых автомобилях, что лишь подогрело интерес к массовому запуску. Ожидания были высокими: многие надеялись увидеть ассистента ещё в апрельском обновлении 2026.07, но тогда функция так и не появилась. Теперь же, по информации из релиз-ноутов, долгожданная система проходит тестирование сотрудниками и вскоре станет доступна всем, включая владельцев Gen 1 R1.
Стоит отметить, что на старте Rivian Assistant может не включать в себя весь спектр возможностей, продемонстрированных на Autonomy & AI Day. Тем не менее пользователи получают доступ к управлению настройками авто, климатом, навигацией и мультимедиа, а также могут принимать сообщения и совершать голосовые звонки. Ассистент также поможет узнать время работы ресторанов, погоду или название текущей композиции. Интеграция с Google Календарём позволяет создавать и изменять события, а также строить маршруты к ним.
Активация Rivian Assistant проста: достаточно быть подписчиком Connect+ или находиться в пробном периоде. Функция запускается долгим нажатием левого колёсика на руле или через статус-бар на центральном дисплее. Для голосовой активации используются команды «Окей, Ривиан» или «Хей, Ривиан». Остановить выполнение можно повторным нажатием или касанием значка ассистента на экране.
Появление такого ассистента в серийных автомобилях Rivian — важный шаг для всей индустрии. Это не просто очередная опция, а пример того, как искусственный интеллект может стать настоящим помощником водителя, делая повседневные задачи и поездки более комфортными. Если всё пройдёт успешно, массовый запуск обновления начнётся уже через пару недель.
