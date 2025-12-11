Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 15:39

Rivian готовит собственный ИИ-ассистент и бросает вызов автопилоту Tesla FSD

Rivian выходит на рынок автономного вождения с новой системой и ИИ-помощником – кто победит?

Rivian официально вступает в гонку автономных технологий. Компания анонсирует ИИ-ассистента и систему автопилота. Rivian обещает сделать автономию доступной для всех. Tesla FSD получает серьезного конкурента.

Американский производитель электромобилей Rivian решил не отставать от лидеров рынка и объявил о собственной разработке системы автономного вождения, которая будет конкурировать с известным автопилотом Tesla FSD. Ожидается, что официальная презентация состоится на мероприятии Rivian Autonomy & AI day. Компания уже заявила о намерении сделать технологию автономного управления максимально доступной, что можно расценивать как прямые намеки на конкуренцию с программным обеспечением Tesla.

В последние годы Tesla удерживала лидерство в сегменте электромобилей и автономных систем, однако Rivian постепенно набирает обороты и предлагает рынку нечто новое. Rivian не только работает над собственным автопилотом, но и внедряет голосового ассистента на базе искусственного интеллекта, который будет интегрирован в будущие модели бренда. Такой шаг может значительно повысить удобство и безопасность управления автомобилем, а также сделать поездки более комфортными для водителей и пассажиров.

Главная интрига заключается в том, что новая система Rivian может организовать конкуренцию Tesla FSD, которая уже давно считается эталоном в отрасли. Rivian предполагает, что их решение будет не только технологически продвинутым, но и финансово доступным. Это особенно актуально с учетом того, что стоимость полного пакета автопилота Tesla составляет 8 тысяч долларов, что делает его недоступным для многих покупателей.

Эксперты отмечают, что появление новых игроков на рынке автономных систем может привести к снижению цен и ускорению развития технологий. Rivian создает собственные разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы обеспечить максимально точное и безопасное управление автомобилем без участия человека. Кроме того, компания обещает регулярно обновлять программное обеспечение, чтобы пользователи всегда использовали самые свежие функции и улучшали их.

Пока подробности о технических характеристиках держится в секрете, но уже сейчас понятно, что Rivian серьезно настроен изменить расстановку сил на рынке электромобилей и автономных технологий. Ожидается, что после официального анонса появится больше информации о сроках запуска, стоимости и доступности новой функции для владельцев автомобилей Rivian. В любом случае, конкуренция между Rivian и Tesla обещает быть острой и интересной, пользователи лишь выиграют от показа новых решений в сфере автопилота и искусственного интеллекта.

Упомянутые марки: Rivian, Tesla
