Rivian готовит сюрприз на SXSW: чего ждать от презентации R2 после удаления ценника

11 марта 2026, 05:23
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
Rivian неожиданно убрал цену R2 с сайта: что изменилось перед премьерой
За два дня до официальной премьеры Rivian R2 исчезла информация о стартовой цене в $45 000. Это может говорить о пересмотре стратегии или изменении себестоимости. Почему производитель электрокаров пошел на такой шаг и чего ждать от новой модели - разбираемся в деталях.
Rivian готовится к одной из самых ожидаемых премьер года — уже в этот четверг на SXSW компания обещает раскрыть все подробности о новом кроссовере R2. Однако за считанные дни до события производитель неожиданно убрал с официального сайта упоминание о стартовой цене в $45 000, которая ранее активно фигурировала в анонсах и интервью. Это решение вызвало волну обсуждений среди экспертов и покупателей, поскольку ценник был одним из основных аргументов в пользу данной модели.
Исчезновение информации о цене может свидетельствовать о пересмотре экономических моделей проекта. В условиях нестабильного рынка электромобилей, роста стоимости комплектующих и логистических сложностей производители все чаще корректируют свои планы буквально на ходу. Rivian, как и многие другие стартапы, сталкиваются с необходимостью балансировать между ценой и реальными затратами на производство.
R2 изначально позиционировался как более доступная альтернатива флагманскому бренду, способная привлечь новую аудиторию и укрепить позиции Rivian на рынке. Однако если стартовая цена действительно окажется выше заявленных ранее $45 000, это может изменить расстановку сил в сегменте и увеличить интерес к моделям. Для многих покупателей именно стоимость становится решающим фактором при выборе электрокара, особенно в условиях конкуренции с Tesla и другими крупными игроками.
Ожидания от презентации R2 остаются неизменными: эксперты прогнозируют, что компания представит не только технические характеристики и опции, но и объяснит причины изменений в ценовой политике. В Rivian традиционно используются инновации и уникальный дизайн, однако без конкурентной цены даже самые передовые технологии могут не обеспечить нужного спроса. Тем не менее, окончательные выводы можно будет сделать только после официального анонса, когда будут представлены все детали комплектаций и условия продаж.
