Почему Rivian не выполнила обещание по безопасности дверей R2 и чем это грозит покупателям

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 20:26

Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда

Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда

Почему Rivian не выполнила обещание по безопасности дверей R2 и чем это грозит покупателям

Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда

Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.

Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.

В автомобильной отрасли не так часто возникают ситуации, когда производитель обещает изменить освещение безопасности, а затем, по мнению экспертов, не доводит дело до конца. Именно такой случай произошел с Rivian и его новым электрокроссовером R2. После того как Tesla оказалась под пристальным вниманием электронных регуляторов из-за электронных систем открывания дверей, Rivian предложила учесть ошибку конкурента и внедрить в R2 надежный механический аварийный механизм. Однако первые испытания показали: реальность оказалась далека от заявленных.

Система открывания дверей в современных электромобилях уже давно вызывает споры. Электронные ручки, которые автоматически выдвигаются при приближении владельца, выглядят эффектно и подчеркивают технологичность, но в некоторых случаях могут представлять собой настоящую ловушку. В случае аварии или сбоя электроники пассажиры рискуют оказаться заблокированными внутри. Именно с такой проблемой столкнулся владелец Tesla Model S, который начал расследование со стороны NHTSA и направил критику в адрес производителя.

Ривиан, позиционируя себя как более ответственная альтернатива, дала обещание не повторять ошибки Теслы. В компании заявили, что в R2 будет реализован полноценный механический дублирующий привод, позволяющий открыть дверь даже при полном отказе электроники. Однако, как отмечают первые тестировщики, в серийных образцах R2 такая система не обнаружена. Вместо этого производитель внедрил программные доработки и незначительные изменения конструкции, которые, по мнению специалистов, не решают проблему в корне.

Эксперты отмечают, что отсутствие технических средств защиты может привести к серьезным последствиям в случае аварии или пожара. В экстренной ситуации время идет на секунды, и если дверь не откроется привычным способом, это может стоить жизни. Особую тревогу вызывает тот факт, что Rivian активно продвигает R2 как семейный автомобиль, ориентированный на безопасность и комфорт. Ожидания покупателей, судя по всему, не соответствуют реальности.

Скандал вокруг системы открывания дверей Rivian R2 уже вызвал бурную реакцию в профессиональном сообществе. Автоэксперты и инженеры спорят о том, что допустимы ли подобные компромиссы ради дизайна и технологичности. Некоторые считают, что производитель осознанно пошел на риск, чтобы не усложнять оснащение и не повышать себестоимости. Другие уверены: в условиях безопасности не может быть компромиссов.

Пока же ситуация остается неопределенной. Покупатели, которые уже оформили предзаказ на R2, требуют разъяснений и гарантий. В социальных сетях обсуждаются возможные сценарии развития событий — от отзывов кампаний до судебного разбирательства. 

История с R2 показывает, как быстро меняются стандарты безопасности в автомобильной отрасли, и для производителей не только важно следовать тенденциям, но и реально следить за жизнью своих клиентов. В условиях жесткой конкуренции и растущих ожиданий рынка даже небольшая недоработка может обернуться серьезными потерями.

Упомянутые марки: Rivian, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ривиан, Тесла

Похожие материалы Ривиан, Тесла

Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Ярославль Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться