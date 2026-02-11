Почему Rivian не выполнила обещание по безопасности дверей R2 и чем это грозит покупателям

Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда

Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.

В автомобильной отрасли не так часто возникают ситуации, когда производитель обещает изменить освещение безопасности, а затем, по мнению экспертов, не доводит дело до конца. Именно такой случай произошел с Rivian и его новым электрокроссовером R2. После того как Tesla оказалась под пристальным вниманием электронных регуляторов из-за электронных систем открывания дверей, Rivian предложила учесть ошибку конкурента и внедрить в R2 надежный механический аварийный механизм. Однако первые испытания показали: реальность оказалась далека от заявленных.

Система открывания дверей в современных электромобилях уже давно вызывает споры. Электронные ручки, которые автоматически выдвигаются при приближении владельца, выглядят эффектно и подчеркивают технологичность, но в некоторых случаях могут представлять собой настоящую ловушку. В случае аварии или сбоя электроники пассажиры рискуют оказаться заблокированными внутри. Именно с такой проблемой столкнулся владелец Tesla Model S, который начал расследование со стороны NHTSA и направил критику в адрес производителя.

Ривиан, позиционируя себя как более ответственная альтернатива, дала обещание не повторять ошибки Теслы. В компании заявили, что в R2 будет реализован полноценный механический дублирующий привод, позволяющий открыть дверь даже при полном отказе электроники. Однако, как отмечают первые тестировщики, в серийных образцах R2 такая система не обнаружена. Вместо этого производитель внедрил программные доработки и незначительные изменения конструкции, которые, по мнению специалистов, не решают проблему в корне.

Эксперты отмечают, что отсутствие технических средств защиты может привести к серьезным последствиям в случае аварии или пожара. В экстренной ситуации время идет на секунды, и если дверь не откроется привычным способом, это может стоить жизни. Особую тревогу вызывает тот факт, что Rivian активно продвигает R2 как семейный автомобиль, ориентированный на безопасность и комфорт. Ожидания покупателей, судя по всему, не соответствуют реальности.

Скандал вокруг системы открывания дверей Rivian R2 уже вызвал бурную реакцию в профессиональном сообществе. Автоэксперты и инженеры спорят о том, что допустимы ли подобные компромиссы ради дизайна и технологичности. Некоторые считают, что производитель осознанно пошел на риск, чтобы не усложнять оснащение и не повышать себестоимости. Другие уверены: в условиях безопасности не может быть компромиссов.

Пока же ситуация остается неопределенной. Покупатели, которые уже оформили предзаказ на R2, требуют разъяснений и гарантий. В социальных сетях обсуждаются возможные сценарии развития событий — от отзывов кампаний до судебного разбирательства.

История с R2 показывает, как быстро меняются стандарты безопасности в автомобильной отрасли, и для производителей не только важно следовать тенденциям, но и реально следить за жизнью своих клиентов. В условиях жесткой конкуренции и растущих ожиданий рынка даже небольшая недоработка может обернуться серьезными потерями.