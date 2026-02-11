Почему Rivian не выполнила обещание по безопасности дверей R2 и чем это грозит покупателям

11 февраля 2026, 20:26
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian R2: новая волна споров из-за системы открывания дверей и обещаний бренда
Rivian оказалась в центре внимания после первых тестов R2: обещанная доработка системы открывания дверей вызвала вопросы у экспертов. Почему производитель не реализовал механическую защиту и как это может повлиять на рынок электромобилей - разбираемся в деталях.
В автомобильной отрасли не так часто возникают ситуации, когда производитель обещает изменить освещение безопасности, а затем, по мнению экспертов, не доводит дело до конца. Именно такой случай произошел с Rivian и его новым электрокроссовером R2. После того как Tesla оказалась под пристальным вниманием электронных регуляторов из-за электронных систем открывания дверей, Rivian предложила учесть ошибку конкурента и внедрить в R2 надежный механический аварийный механизм. Однако первые испытания показали: реальность оказалась далека от заявленных.
Система открывания дверей в современных электромобилях уже давно вызывает споры. Электронные ручки, которые автоматически выдвигаются при приближении владельца, выглядят эффектно и подчеркивают технологичность, но в некоторых случаях могут представлять собой настоящую ловушку. В случае аварии или сбоя электроники пассажиры рискуют оказаться заблокированными внутри. Именно с такой проблемой столкнулся владелец Tesla Model S, который начал расследование со стороны NHTSA и направил критику в адрес производителя.
Ривиан, позиционируя себя как более ответственная альтернатива, дала обещание не повторять ошибки Теслы. В компании заявили, что в R2 будет реализован полноценный механический дублирующий привод, позволяющий открыть дверь даже при полном отказе электроники. Однако, как отмечают первые тестировщики, в серийных образцах R2 такая система не обнаружена. Вместо этого производитель внедрил программные доработки и незначительные изменения конструкции, которые, по мнению специалистов, не решают проблему в корне.
Эксперты отмечают, что отсутствие технических средств защиты может привести к серьезным последствиям в случае аварии или пожара. В экстренной ситуации время идет на секунды, и если дверь не откроется привычным способом, это может стоить жизни. Особую тревогу вызывает тот факт, что Rivian активно продвигает R2 как семейный автомобиль, ориентированный на безопасность и комфорт. Ожидания покупателей, судя по всему, не соответствуют реальности.
Скандал вокруг системы открывания дверей Rivian R2 уже вызвал бурную реакцию в профессиональном сообществе. Автоэксперты и инженеры спорят о том, что допустимы ли подобные компромиссы ради дизайна и технологичности. Некоторые считают, что производитель осознанно пошел на риск, чтобы не усложнять оснащение и не повышать себестоимости. Другие уверены: в условиях безопасности не может быть компромиссов.
Пока же ситуация остается неопределенной. Покупатели, которые уже оформили предзаказ на R2, требуют разъяснений и гарантий. В социальных сетях обсуждаются возможные сценарии развития событий — от отзывов кампаний до судебного разбирательства.
История с R2 показывает, как быстро меняются стандарты безопасности в автомобильной отрасли, и для производителей не только важно следовать тенденциям, но и реально следить за жизнью своих клиентов. В условиях жесткой конкуренции и растущих ожиданий рынка даже небольшая недоработка может обернуться серьезными потерями.
Похожие материалы Ривиан, Тесла
-
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
-
11.02.2026, 20:18
Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов
Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 19:48
Неофициальный Ferrari SWB Tributo: взгляд в будущее лимитированной серии Icona
Виртуальный проект Ferrari SWB Tributo от молодого дизайнера вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки. Почему этот концепт может стать новым этапом для лимитированной серии Icona и чем он отличается от современных моделей Ferrari - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:29
Обновленный Haval H3 2026: новые моторы, интерьер и комплектации для России
Haval представил в России рестайлинговый H3 2026 года с доработанными двигателями, измененным интерьером и расширенным списком опций. Какие новшества приготовил производитель и как изменились цены - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:19
SVE представила Yenko/SC Stage III: гибридный Corvette E-Ray мощнее ZR1X
Specialty Vehicle Engineering вывела на рынок Yenko/SC Stage III для Corvette E-Ray - гибрид с твин-турбо и 1564 л.с. Новинка не только мощнее ZR1X, но и задает новый стандарт для американских спорткаров. Производство ограничено.Читать далее
-
11.02.2026, 19:07
Вторичный рынок авто в 2026: эксперты прогнозируют рост и новые вызовы
Вышло исследование: в 2026 году рынок подержанных легковых автомобилей может вырасти на 4–7%. Эксперты отмечают, что многое зависит от курса рубля, политики Центробанка и активности китайских брендов. Какие риски и возможности ждут покупателей и продавцов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:01
ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод
Горьковский автозавод удивил рынок, представив Соболь NN 4х4 с европлатформой на 11,3 м³. Новая модификация обещает повысить эффективность перевозок в регионах, где дороги оставляют желать лучшего. Что изменилось в конструкции и почему это важно для бизнеса - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Ривиан, Тесла
-
11.02.2026, 20:33
Ford F-150 Lobo: новая версия легендарного пикапа выходит на дороги США
Ford F-150 Lobo, ранее доступный только в Мексике, теперь официально представлен в США. Модель отличается заниженной посадкой и агрессивным обликом. Эксперты спорят, сможет ли новинка стать настоящим уличным хитом или это просто эффектная обертка без реального содержания.Читать далее
-
11.02.2026, 20:18
Флагманский электровелосипед Velotric Discover M: автоматическая трансмиссия за 2500 долларов
Velotric представил свой новый флагманский электровелосипед Discover M, который выделяется автоматической трансмиссией и привлекательной стоимостью. Эта модель нацелена на тех, кто ищет максимальный комфорт и современные технологии без переплат. Почему именно сейчас этот электробайк может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 20:03
BelGee X50 удивил новыми доработками и локализацией для российского рынка — что изменилось
Белорусский кроссовер BelGee X50 заметно отличается от Geely Coolray не только локализацией, но и рядом технических улучшений. Эксперты отмечают усиленную защиту кузова, дополнительную шумоизоляцию и адаптацию к российским условиям. Эти изменения могут повлиять на выбор покупателей в 2026 году.Читать далее
-
11.02.2026, 19:48
Неофициальный Ferrari SWB Tributo: взгляд в будущее лимитированной серии Icona
Виртуальный проект Ferrari SWB Tributo от молодого дизайнера вызвал бурю обсуждений среди поклонников марки. Почему этот концепт может стать новым этапом для лимитированной серии Icona и чем он отличается от современных моделей Ferrari - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:29
Обновленный Haval H3 2026: новые моторы, интерьер и комплектации для России
Haval представил в России рестайлинговый H3 2026 года с доработанными двигателями, измененным интерьером и расширенным списком опций. Какие новшества приготовил производитель и как изменились цены - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:28
Россия приостанавливает проект по созданию единой платформы для автомобилей
Денег на разработку нет. Российский автопром меняет курс - масштабный проект по созданию единой платформы заморожен из-за финансовых ограничений. Какие последствия ждут рынок, и что теперь станет приоритетом для производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:21
Такси по новым правилам: какие автомобили попадут в обязательный список Минпромторга
Вышло постановление: с 2026 года таксопарки смогут закупать машины только из утвержденного перечня. Эксперты прогнозируют расширение списка до 40 моделей, но перевозчики опасаются массового ухода с рынка. Какие проблемы ждут отрасль - объясняем подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 19:19
SVE представила Yenko/SC Stage III: гибридный Corvette E-Ray мощнее ZR1X
Specialty Vehicle Engineering вывела на рынок Yenko/SC Stage III для Corvette E-Ray - гибрид с твин-турбо и 1564 л.с. Новинка не только мощнее ZR1X, но и задает новый стандарт для американских спорткаров. Производство ограничено.Читать далее
-
11.02.2026, 19:07
Вторичный рынок авто в 2026: эксперты прогнозируют рост и новые вызовы
Вышло исследование: в 2026 году рынок подержанных легковых автомобилей может вырасти на 4–7%. Эксперты отмечают, что многое зависит от курса рубля, политики Центробанка и активности китайских брендов. Какие риски и возможности ждут покупателей и продавцов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 19:01
ГАЗ представил Соболь NN 4х4 с новой европлатформой: увеличенный объем и полный привод
Горьковский автозавод удивил рынок, представив Соболь NN 4х4 с европлатформой на 11,3 м³. Новая модификация обещает повысить эффективность перевозок в регионах, где дороги оставляют желать лучшего. Что изменилось в конструкции и почему это важно для бизнеса - разбираемся в деталях.Читать далее