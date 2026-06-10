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Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 20:37

Rivian R2 получит автопилот 4 уровня к 2030 году - амбиции и риски для рынка

Rivian R2 получит автопилот 4 уровня к 2030 году - амбиции и риски для рынка

Рывок Rivian в автономии - когда появится Level-4 и почему это изменит рынок

Rivian R2 получит автопилот 4 уровня к 2030 году - амбиции и риски для рынка

Rivian делает ставку на собственные технологии автономного вождения: глава компании RJ Scaringe пообещал вывести на рынок автомобили с Level-3 уже к 2028 году, а к 2030 - довести их до Level-4. Это может изменить баланс сил среди производителей электромобилей и усилить конкуренцию с Tesla.

Rivian делает ставку на собственные технологии автономного вождения: глава компании RJ Scaringe пообещал вывести на рынок автомобили с Level-3 уже к 2028 году, а к 2030 - довести их до Level-4. Это может изменить баланс сил среди производителей электромобилей и усилить конкуренцию с Tesla.

Rivian вновь привлекла внимание рынка, когда генеральный директор RJ Scaringe в интервью Top Gear заявил: компания намерена внедрить свои автомобили с автономным вождением Level 3 уже к 2028 году, а к 2030 году выйти на уровень Level 4. Подобные заявления звучат особенно громко на фоне того, что большинство автопроизводителей пока лишь тестируют подобные системы, а их массовое внедрение кажется отдалённым будущим.

С момента объявления в декабре 2025 года о разработке собственного ПО для автономного вождения Rivian заметно усилила свои амбиции. Компания не скрывает, что во многом ориентируется на опыт Tesla: сначала премиальные модели, затем — более доступные электрокары, масштабирование и акцент на программных возможностях. Однако, в отличие от Илона Маска, Р.Дж. Скариндж до сих пор избегал громких обещаний, что делало его заявления более весомыми в пользу сдержанности.

После Дня автономии и искусственного интеллекта стало ясно: Rivian разрабатывает правильные решения для автопилота. В декабре Скариндж рассказал о создании «Large Driving Model» (LDM) — системы, которая по принципу напоминает большие языковые модели, но создана для управления автомобилем. Компания уже перешла от концепции «программно-определяемого автомобиля» к «автомобилю, определяемому искусственным интеллектом», создавая основу для будущих функций.

В интервью Top Gear глава Rivian заявил, что переход от второго уровня автономии к третьему — вопрос примерно 18 месяцев. По его словам, к концу этого периода автомобили Rivian смогут ездить без участия водителя, а покупатели будут выбирать только те машины, которые используют такие функции. Это заявление перекликается с мнением фанатов Tesla, для которых наличие автопилота является обязательным критерием выбора.

Скариндж объяснил, что современные нейросети и ИИ позволяют двигаться гораздо быстрее, чем десять лет назад, когда Tesla только начинала эксперименты с автопилотом. Переход от алгоритмов с применением общепринятых методов к обучаемым системам дал толчок развитию автономии, и Rivian рассчитывает быстро сократить отставание от лидеров рынка.

«Мы считаем, что сможем перейти со второго уровня на третий — когда руки и глаза водителя не нужны — в течение 18 месяцев. К завершению этого этапа это будет уже четвёртый уровень. Это станет самым прорывным и сдерживающим фактором защиты клиентов в автоиндустрии», — отметил Скариндж.

Он также добавил, что традиционные автопроизводители рискуют быстро потерять долю рынка, если не смогут предложить автомобили с продвинутым ПО и автопилотом. Проблема в том, что без собственной команды разработчиков создать такие решения практически невозможно, а привлекать ИТ-таланты в автопром становится всё сложнее.

«Если у вас нет программно-определяемого автомобиля и высокого уровня автономии, то представьте, что вы не продвигаетесь на рынок, — это невозможно», — заявил глава Rivian. Он отметил, что в отрасли существует несколько уровней сложности, и для ИТ-специалистов автопром уже не выглядит привлекательной сферой деятельности.

Интересно, что тенденция к ужесточению требований к новым видам транспорта наблюдается не только в сегменте электромобилей. Например, в России с 2026 года изменились правила для электросамокатов, которые подробно рассмотрены в материале о новых правилах для владельцев электросамокатов .

Упомянутые марки: Rivian, Tesla
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