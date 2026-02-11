Весной Rivian представит все подробности о новом R2, но тесты выявили слабые места батареи

11 февраля 2026, 17:53
Rivian R2 выходит на рынок: старт продаж и первые проблемы с зарядкой
Rivian готовится к запуску нового электрокроссовера R2, а полные характеристики и цены обещают раскрыть уже 12 марта. Однако первые испытания выявили не самые впечатляющие результаты зарядки, что может повлиять на интерес покупателей.
Весна 2026 года может стать поворотным моментом для американского стартапа Rivian: компания официально анонсировала старт продаж своего нового электрокроссовера R2. Уже 12 марта, в первый день фестиваля SXSW, генеральным спонсором которого выступает Rivian, производитель раскроет все детали о новинке — от комплектаций до цены.
Однако, несмотря на амбициозные планы, первые тесты R2 уже вызвали вопросы у экспертов. Особое беспокойство касается системы управления батареями.
Интерес к Rivian R2 подогревается не только статусом бренда, но и общими ожиданиями рынка: сегмент доступных электромобилей в США и Европе переживает настоящий бум. На фоне ухода ряда западных брендов из России и роста популярности электрокаров, новости о новых моделях находят живой отклик у автолюбителей. При этом, как отмечают специалисты, качество и скорость зарядки становятся ключевыми критериями выбора для покупателей.
По данным autoevolution, первые испытания Rivian R2 показали, что система управления аккумулятором пока не справляется с быстрой зарядкой. В условиях, когда конкуренты делают ставку на минимизацию времени простоя на зарядных станциях, такой недостаток может стать серьёзным препятствием для успешного старта продаж. Инженеры Rivian уже работают над обновлениями программного обеспечения, чтобы устранить недочёты до начала массовых поставок.
Точные сроки появления R2 у дилеров пока не называются, однако компания обещает начать отгрузки ближе к концу весны. Это даёт производителю время на доработку и финальное тестирование — и шанс не повторить ошибок, которые уже стоили репутации другим игрокам рынка. В Rivian уверены: к моменту выхода на рынок все основные проблемы будут решены, а покупатели получат современный и надёжный электрокроссовер.
Rivian R2 позиционируется как более доступная альтернатива флагманским моделям бренда, сохраняя при этом фирменный стиль и технологичность. Ожидается, что новинка получит расширенный набор опций, включая современные системы помощи водителю и нестандартные решения. Тем не менее, именно вопрос с зарядкой может стать определяющим для успеха модели: в условиях жёсткой конкуренции даже небольшие недочёты способны оттолкнуть покупателей.
Автомобильный рынок внимательно следит за развитием ситуации вокруг Rivian R2. Если компания сумеет оперативно устранить недостатки и предложить конкурентоспособную цену, новинка может стать одним из самых громких событий года в сегменте электрокаров. В противном случае даже яркая премьера на SXSW вряд ли спасёт от разочарования.
