Rivian отказалась от LFP-батарей в R1S и R1T — рост цен и новые перспективы

11 марта 2026, 18:05
Rivian убирает базовые версии R1S и R1T: что изменится для покупателей
Rivian убирает базовые версии R1S и R1T: что изменится для покупателей
Rivian неожиданно сняла с производства базовые комплектации R1S и R1T с LFP-батареями. Это решение напрямую влияет на стоимость входа в модельный ряд и может изменить расстановку сил на рынке электромобилей. Почему компания пошла на такой шаг и как это скажется на будущих моделях - разбираемся в деталях.
Rivian приняла ключевое решение отказаться от выпуска базовых версий своих популярных электромобилей R1S и R1T, которые были оснащены литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами. Причиной стали жалобы владельцев на проблемы с калибровкой батарей, которые компании так и не удалось устранить. Это событие вызвало волну обсуждений среди экспертов и покупателей, так как минимальная цена на обе модели теперь заметно выросла.
Как сообщает autoevolution, попытка Rivian адаптировать LFP-батареи к своим платформам оказалась неудачной. Владельцы отмечали некорректную работу системы определения остаточного заряда, что приводило к неожиданным отключениям и снижению реального пробега. Несмотря на усилия инженеров, компенсировать эти недостатки не удалось, и компания решила не рисковать репутацией, полностью убрав проблемные комплектации из линейки.
В результате начальная стоимость R1S и R1T автоматически повысилась, поскольку базовые версии с LFP-батареями были наиболее доступными в модельном ряду. Это также создает пространство для будущей модели R2, которая, по слухам, может выйти на рынок по более высокой цене, чем ожидалось ранее. Такой шаг способен изменить позиционирование компании и повлиять на конкуренцию в сегменте электрических внедорожников и пикапов.
Примечательно, что LFP-батареи считались перспективным решением для электромобилей из-за их долговечности и относительной дешевизны. Однако в случае с Rivian эти преимущества не смогли компенсировать технические сложности. Компания оказалась перед выбором между доступностью и надежностью и в итоге выбрала второе.
Для покупателей это означает, что теперь минимальная цена на R1S и R1T станет выше, а выбор комплектаций — уже. С одной стороны, это может оттолкнуть часть аудитории, которая рассчитывала на более доступный вход в мир электромобилей Rivian. С другой стороны, такой шаг позволит компании сосредоточиться на качестве продукции и стабильности своих продуктов.
Эксперты отмечают, что подобные решения могут стать тенденцией для других производителей, экспериментирующих с разными типами аккумуляторов. Rivian показала, что не боится признавать ошибки и оперативно реагировать на обратную связь от клиентов, даже если это связано с возможными потерями и пересмотром стратегии.
В ближайшее время внимание рынка будет приковано к дальнейшим шагам Rivian и реализации планов по запуску новых моделей. Ожидается, что модель R2 получит более совершенные батареи и расширенный функционал, что позволит бренду укрепить позиции на рынке премиальных электромобилей.
Похожие материалы Ривиан
-
05.02.2026, 05:44
Rivian вводит платную подписку на расширенные функции Autonomy+ для R1S и R1T
Компания Rivian меняет подход к своим системам помощи водителю: теперь за расширенные функции Autonomy+ придется платить. Бесплатный период для владельцев R1S и R1T заканчивается, и это может повлиять на рынок электромобилей. Что ждет пользователей - разбираемся.Читать далее
-
12.01.2026, 18:53
Почему только Rivian R1T реально способен ездить по поверхности Марса
Можно ли взять серийный автомобиль и отправить его на Марс? Ответ удивит даже скептиков. Обычная машина на другой планете - звучит заманчиво, но все не так просто. Разбираемся, почему именно Rivian R1T мог бы стать первым настоящим марсоходом среди легковых авто.Читать далее
-
24.12.2025, 17:46
Владельцы Rivian R1T нашли выход из проблемы с крышкой багажника - теперь есть альтернатива
Владельцы первых Rivian R1T до сих пор помнят проблемы с электроприводом крышки багажника. Но теперь на рынке появилась необычная альтернатива - солнечная крышка, которая не только защищает груз, но и позволяет заряжать гаджеты на природе. Как новая разработка изменила подход к аксессуарам для пикапов и почему она может стать настоящим спасением для любителей приключений - читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 06:53
Rivian запускает масштабное обновление: новые функции автономного вождения для R1S и R1T
Rivian представил обновление, которое меняет подход к автономному вождению. Новая система Universal Hands Free уже доступна для R1S и R1T второго поколения. Компания стремится конкурировать с Tesla FSD. Владельцы могут испытать новые возможности прямо сейчас. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.12.2025, 21:04
Владелец Rivian R1S продает автомобиль за $80 000 после 6 800 км
На аукционе появился почти новый Rivian R1S 2023 года с пробегом всего 4 200 миль (6 800 км). Владелец решил расстаться с автомобилем по личным причинам. Машина оснащена топовой батареей и премиальным оснащением. Итоговая цена пока неизвестна. Интрига вокруг продажи сохраняется.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
-
27.10.2025, 18:21
В США продают почти новый Rivian R1T 2025 года с пробегом 2 250 км по печальной причине
В США выставлен на продажу свежий Rivian R1T 2025 года. Пробег всего 1 400 миль. Причина продажи связана с личной трагедией. Семья не приняла щедрое предложение. Детали сделки держатся в секрете. Интрига вокруг автомобиля сохраняется.Читать далее
-
10.10.2025, 13:06
Владелец Rivian R1S решил вернуться к минивэну после года эксплуатации
Владелец популярного электровнедорожника неожиданно меняет курс. Его решение удивило многих автолюбителей. Что заставило его отказаться от современного электрокара? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.09.2025, 19:58
Владелец Rivian R1S продает электрокроссовер после 9700 км пробега
Владелец решил выставить на продажу свой электрокроссовер. Причины такого шага не раскрываются. Автомобиль прошел менее 10 тысяч километров. Подробности сделки вызывают интерес у автолюбителей.Читать далее
-
11.03.2026, 18:32
Дилер отказался продавать DeLorean: теперь владелец ездит на нем каждый день
Редкий DeLorean DMC-12 с культовыми дверями-гильотинами стал ежедневным транспортом для своего владельца. В эпоху электрокаров и хайпа вокруг Tesla Cybertruck, эта машина продолжает удивлять прохожих и автолюбителей. Чем объясняется такой выбор и как реагируют окружающие - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 18:14
Тяжелая классика на новый лад: как владельцы оценивают Land Cruiser 300
Toyota Land Cruiser 300 сохранил рамную конструкцию и внедорожный характер, но стал еще технологичнее и тяжелее. Новая модель удивляет сочетанием классики и современных решений, однако не лишена спорных моментов, особенно для городской эксплуатации.Читать далее
