Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 18:05

Rivian убирает базовые версии R1S и R1T: что изменится для покупателей

Rivian отказалась от LFP-батарей в R1S и R1T — рост цен и новые перспективы

Rivian неожиданно сняла с производства базовые комплектации R1S и R1T с LFP-батареями. Это решение напрямую влияет на стоимость входа в модельный ряд и может изменить расстановку сил на рынке электромобилей. Почему компания пошла на такой шаг и как это скажется на будущих моделях - разбираемся в деталях.

Rivian приняла ключевое решение отказаться от выпуска базовых версий своих популярных электромобилей R1S и R1T, которые были оснащены литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами. Причиной стали жалобы владельцев на проблемы с калибровкой батарей, которые компании так и не удалось устранить. Это событие вызвало волну обсуждений среди экспертов и покупателей, так как минимальная цена на обе модели теперь заметно выросла.

Как сообщает autoevolution, попытка Rivian адаптировать LFP-батареи к своим платформам оказалась неудачной. Владельцы отмечали некорректную работу системы определения остаточного заряда, что приводило к неожиданным отключениям и снижению реального пробега. Несмотря на усилия инженеров, компенсировать эти недостатки не удалось, и компания решила не рисковать репутацией, полностью убрав проблемные комплектации из линейки.

В результате начальная стоимость R1S и R1T автоматически повысилась, поскольку базовые версии с LFP-батареями были наиболее доступными в модельном ряду. Это также создает пространство для будущей модели R2, которая, по слухам, может выйти на рынок по более высокой цене, чем ожидалось ранее. Такой шаг способен изменить позиционирование компании и повлиять на конкуренцию в сегменте электрических внедорожников и пикапов.

Примечательно, что LFP-батареи считались перспективным решением для электромобилей из-за их долговечности и относительной дешевизны. Однако в случае с Rivian эти преимущества не смогли компенсировать технические сложности. Компания оказалась перед выбором между доступностью и надежностью и в итоге выбрала второе.

Для покупателей это означает, что теперь минимальная цена на R1S и R1T станет выше, а выбор комплектаций — уже. С одной стороны, это может оттолкнуть часть аудитории, которая рассчитывала на более доступный вход в мир электромобилей Rivian. С другой стороны, такой шаг позволит компании сосредоточиться на качестве продукции и стабильности своих продуктов.

Эксперты отмечают, что подобные решения могут стать тенденцией для других производителей, экспериментирующих с разными типами аккумуляторов. Rivian показала, что не боится признавать ошибки и оперативно реагировать на обратную связь от клиентов, даже если это связано с возможными потерями и пересмотром стратегии.

В ближайшее время внимание рынка будет приковано к дальнейшим шагам Rivian и реализации планов по запуску новых моделей. Ожидается, что модель R2 получит более совершенные батареи и расширенный функционал, что позволит бренду укрепить позиции на рынке премиальных электромобилей.

Упомянутые модели: Rivian R1S, Rivian R1T
Упомянутые марки: Rivian
