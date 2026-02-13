Почему запуск нового кроссовера Rivian R2 не спасет компанию от финансовых трудностей в ближайшем году

13 февраля 2026, 16:48
Rivian увеличила доходы от софта в 2025 году, но прорыва по прибыли в 2026 не будет
Rivian завершила 2025 год с ростом доходов от программного обеспечения и запуском долгожданного R2, но компания по-прежнему не выходит на прибыль. Эксперты отмечают осторожный прогноз на 2026 год и отсутствие финансового прорыва.
Ривиан снова оказался в центре внимания после подведения итогов четверти квартала 2025 года. Компания, которая была одним из главных претендентов на успех среди производителей электромобилей, так и не смогла добиться долгожданной прибыли. Несмотря на быстрый рост доходов от программного обеспечения и завершение разработки нового кроссовера R2, финансовый результат оказался далёк от ожиданий рынка.
В 2025 году Rivian сосредоточилась на запуске самой перспективной модели — компактного кроссовера R2. Этот автомобиль должен стать ключевым продуктом, способным изменить положение компании на рынке. Однако, как отмечают аналитики, даже успешный старт продаж Rivian не гарантирует выхода Rivian из зоны убытков в ближайшем будущем.
Руководитель компании при оглашении отчета за четвертый квартал заявил, что доходы от программных сервисов действительно выросли. Это связано с расширением функционала автомобилей и внедрением новых цифровых услуг для владельцев. Тем не менее, расходы на разработку, производство и логистику по-прежнему остаются неизменными, что не позволяет Rivian выйти на операционную прибыль.
Особое внимание эксперты уделяют осторожному прогнозу на 2026 год. Несмотря на то, что R2 вызвал большой интерес у покупателей и получил положительные отзывы, компания не обещает резкого улучшения финансовых показателей. В Ривиан отмечают, что наращивание производства и сервисной занятости требует значительных инвестиций, а конкуренция на рынке электромобилей лишь растет.
Ситуация осложняется тем, что многие конкуренты Rivian уже вышли на стабильную прибыль или близка к ней. В то время как стартап продолжает вкладывать средства в развитие новых технологий и расширение модельного ряда, мы ожидаем определенных результатов. По мнению экспертов, 2026 год станет для Rivian годом прорыва.
В целом, несмотря на положительные сигналы для роста доходов от программного обеспечения и запуска R2, Rivian пока не может похвастаться прорывом. Компания осуществляет долгосрочное развитие и расширение экосистемы цифровых сервисов, но путь к устойчивой прибыли остается непростым. Как показывает опыт других игроков рынка, одних технологических новинок недостаточно необходима стратегия по сокращению издержек и повышению маржинальности.
