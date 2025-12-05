Владельцы Rivian R1S и R1T скоро смогут открывать авто с помощью смартфона – что еще изменится?

5 декабря 2025, 19:24
Rivian внедряет поддержку цифрового ключа Apple Wallet и делает ставку на автопилот
Rivian готовит крупное обновление для своих электромобилей. Водители получат новые цифровые ключи. Ожидается поддержка Apple, Google и Samsung Wallet. Компания также делает акцент на развитии автопилота. Все подробности – в нашем материале.
Американский производитель электромобилей Rivian готовит масштабное обновление для своих популярных моделей R1S и R1T второго поколения. Как стало известно, компания уже оснастила эти автомобили современным оборудованием UWB, однако до сих пор владельцы не могли воспользоваться всеми преимуществами этой технологии. Теперь ситуация меняется: в ближайшее время Rivian выпустит обновление программного обеспечения под номером 2025.46, которое откроет доступ к цифровым ключам для смартфонов.
Суть нововведения заключается в том, что владельцы смогут использовать свои мобильные устройства на базе Apple, Google и Samsung в качестве ключа для автомобиля. Это позволит открывать и запускать машину, не доставая физический ключ или карту. Поддержка Apple Wallet, Google Wallet и Samsung Wallet значительно упростит повседневное взаимодействие с электрокарами Rivian, а также повысит уровень безопасности благодаря использованию ультраширокополосной связи.
Ранее пользователи отмечали, что несмотря на наличие UWB-модулей, функция цифрового ключа оставалась недоступной. Теперь же, с выходом обновления, владельцы смогут оценить все преимущества этой технологии. Ожидается, что процесс активации будет максимально простым: достаточно добавить ключ в соответствующее приложение на смартфоне, после чего доступ к автомобилю будет осуществляться одним касанием.
Кроме того, Rivian не ограничивается только внедрением цифровых ключей. Компания активно работает над развитием систем автономного вождения. В новых версиях программного обеспечения появятся улучшенные алгоритмы автопилота, что позволит автомобилям более уверенно двигаться в сложных дорожных условиях и обеспечит дополнительный комфорт для водителей.
Rivian делает ставку на интеграцию современных цифровых сервисов и расширение возможностей своих электромобилей. Внедрение поддержки цифровых ключей через популярные мобильные платформы – лишь один из шагов на пути к созданию полностью «умного» автомобиля, который сможет не только самостоятельно передвигаться, но и обеспечивать максимальное удобство для владельца.
Ожидается, что обновление 2025.46 станет доступно для всех владельцев R1S и R1T второго поколения уже в ближайшие недели. Пользователи смогут самостоятельно установить новую версию программного обеспечения через штатную систему обновлений. Rivian продолжает активно развивать свои технологии, чтобы соответствовать ожиданиям современных автолюбителей и опережать конкурентов на рынке электромобилей.
