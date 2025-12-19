Владельцы Rivian R1S и R1T получили продвинутый автопилот — что изменилось после апдейта

19 декабря 2025, 06:53
Rivian запускает масштабное обновление: новые функции автономного вождения для R1S и R1T
Rivian представил обновление, которое меняет подход к автономному вождению. Новая система Universal Hands Free уже доступна для R1S и R1T второго поколения. Компания стремится конкурировать с Tesla FSD. Владельцы могут испытать новые возможности прямо сейчас. Подробности - в нашем материале.
Американский производитель электромобилей Rivian сделал решающий шаг в развитии своих технологий автономного вождения. На мероприятии Autonomy & AI Day компания впервые продемонстрировала свои последние разработки в области программного обеспечения и системной помощи водителю. Теперь внедорожник R1S и пикап R1T второго поколения получили современную версию фирменного автопилота — Universal Hands Free.
Это обновление стало одним из самых значимых для бренда за всю его историю. По информации autoevolution, новая система входит в состав программного пакета версии 2025.46, который начал поступать на автомобили клиентов в четверг утром. Rivian не скрывает, что Universal Hands Free - это попытка организовать конкуренцию знаменитой системе Tesla FSD, но с собственным подходом к безопасности и комфорту.
Универсальная система Hands Free позволяет водителю полностью убрать руки с руля на определенных участках дороги, где система способна самостоятельно контролировать движение, скорость и перестроения. При этом Rivian требует, чтобы водитель был внимательным и был готов взять управление в любой момент. В компании отмечают, что обновление стало возможным благодаря серьёзной переработке программного обеспечения и внедрению новых алгоритмов искусственного интеллекта.
Владельцы R1S и R1T второго поколения уже начали получать уведомления о наличии обновлений. Установка проходит по воздуху и не требует посещения сервисного центра. Rivian обещает, что в ближайшие недели все автомобили соответствующих моделей получат новую версию ПО. В компании также намекают, что в будущем функционал Universal Hands Free будет расширяться, а география работы системы - увеличиваться.
Эксперты отмечают, что Rivian вносит вклад в постоянное совершенствование своих цифровых сервисов. Компания активно инвестирует в развитие чистых технологий автономного вождения, чтобы не только догнать, но и опередить конкурентов. В ближайшее время ожидается появление новых функций, связанных с безопасностью, навигацией и интеграцией с мобильными устройствами.
Пока что Universal Hands Free доступна только для владельцев R1S и R1T второго поколения, но в Rivian не исключают, что в будущем аналогичные возможности появятся и на других моделях бренда. Компания исходит из того, что безопасность остается главным приоритетом.
