Владельцы Rivian R1S и R1T получили продвинутый автопилот — что изменилось после апдейта

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 06:53

Rivian запускает масштабное обновление: новые функции автономного вождения для R1S и R1T

Rivian запускает масштабное обновление: новые функции автономного вождения для R1S и R1T

Владельцы Rivian R1S и R1T получили продвинутый автопилот — что изменилось после апдейта

Rivian запускает масштабное обновление: новые функции автономного вождения для R1S и R1T

Rivian представил обновление, которое меняет подход к автономному вождению. Новая система Universal Hands Free уже доступна для R1S и R1T второго поколения. Компания стремится конкурировать с Tesla FSD. Владельцы могут испытать новые возможности прямо сейчас. Подробности - в нашем материале.

Rivian представил обновление, которое меняет подход к автономному вождению. Новая система Universal Hands Free уже доступна для R1S и R1T второго поколения. Компания стремится конкурировать с Tesla FSD. Владельцы могут испытать новые возможности прямо сейчас. Подробности - в нашем материале.

Американский производитель электромобилей Rivian сделал решающий шаг в развитии своих технологий автономного вождения. На мероприятии Autonomy & AI Day компания впервые продемонстрировала свои последние разработки в области программного обеспечения и системной помощи водителю. Теперь внедорожник R1S и пикап R1T второго поколения получили современную версию фирменного автопилота — Universal Hands Free.

Это обновление стало одним из самых значимых для бренда за всю его историю. По информации autoevolution, новая система входит в состав программного пакета версии 2025.46, который начал поступать на автомобили клиентов в четверг утром. Rivian не скрывает, что Universal Hands Free - это попытка организовать конкуренцию знаменитой системе Tesla FSD, но с собственным подходом к безопасности и комфорту.

Универсальная система Hands Free позволяет водителю полностью убрать руки с руля на определенных участках дороги, где система способна самостоятельно контролировать движение, скорость и перестроения. При этом Rivian требует, чтобы водитель был внимательным и был готов взять управление в любой момент. В компании отмечают, что обновление стало возможным благодаря серьёзной переработке программного обеспечения и внедрению новых алгоритмов искусственного интеллекта.

Владельцы R1S и R1T второго поколения уже начали получать уведомления о наличии обновлений. Установка проходит по воздуху и не требует посещения сервисного центра. Rivian обещает, что в ближайшие недели все автомобили соответствующих моделей получат новую версию ПО. В компании также намекают, что в будущем функционал Universal Hands Free будет расширяться, а география работы системы - увеличиваться.

Эксперты отмечают, что Rivian вносит вклад в постоянное совершенствование своих цифровых сервисов. Компания активно инвестирует в развитие чистых технологий автономного вождения, чтобы не только догнать, но и опередить конкурентов. В ближайшее время ожидается появление новых функций, связанных с безопасностью, навигацией и интеграцией с мобильными устройствами.

Пока что Universal Hands Free доступна только для владельцев R1S и R1T второго поколения, но в Rivian не исключают, что в будущем аналогичные возможности появятся и на других моделях бренда. Компания исходит из того, что безопасность остается главным приоритетом.

Упомянутые модели: Rivian R1S, Rivian R1T
Упомянутые марки: Rivian
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ривиан

Похожие материалы Ривиан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Республика Татарстан Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться