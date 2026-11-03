Как тотальный контроль над ЭПТС положит конец махинациям с пробегом в России

Почему дилеры РОАД экстренно отказались от скандальной идеи двойного техосмотра для старых машин

РОАД больше не продвигает рост налога и дополнительный техосмотр для возрастных машин. Дилеры решили отказаться от скандальной идеи и сосредоточиться на развитии цифровой истории на базе системы электронных ПТС.

РОАД больше не продвигает рост налога и дополнительный техосмотр для возрастных машин. Дилеры решили отказаться от скандальной идеи и сосредоточиться на развитии цифровой истории на базе системы электронных ПТС.

РОАД не может сама внести федеральный законопроект в Госдуму: для этого нужны уполномоченные субъекты законодательной инициативы.

Исполнительный директор ассоциации Олег Баринов сообщил Autonews.ru, что рост транспортного налога и дополнительный техосмотр для возрастных машин не входят в число мер, которые организация продвигает на нынешнем этапе работы ассоциации.

В июле 2025 года президент РОАД Алексей Подщеколдин предлагал увеличить налог для автомобилей старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Дилеры рассчитывали поэтому ускорить обновление российского автопарка. Идею критиковали автоэксперты и представители общественности: среди аргументов называли низкую покупательную способность россиян и риск дополнительной нагрузки на владельцев старых машин.

Вместо этих мер ассоциация сосредоточилась на развитии ЭПТС. В рамках готовящегося законопроекта «О реализации, ремонте, техническом (сервисном) обслуживании и утилизации автотранспортных средств» РОАД предлагает создать на базе электронного паспорта цифровую историю автомобиля. В нее хотят включать данные о пробеге и ДТП, обслуживании и ремонтах, юридических обременениях, а также фактической утилизации. Среди сведений для ЭПТС также названы настоящий пробег и страховая история автомобиля на протяжении всего срока его службы.

Автодилеры стремятся сделать рынок подержанных автомобилей прозрачнее и упростить проверку состояния машины и ее эксплуатации. Расширение истории автомобиля в ЭПТС должно помочь пресечь махинации при перепродаже подержанных машин. Отдельно о возрастных ограничениях для автомобилей в Казахстане редакция писала в разборе правил ввоза; там речь шла о личных машинах.

В 2026 году концепцию обсуждали на нескольких площадках: 26 августа ее представили в Общественной палате России, а 14 октября - на круглом столе в Торгово-промышленной палате. Инициативу поддержали автопроизводители и операторы системы ЭПТС, а также представители сервисного бизнеса и общественных организаций.

По итогам обсуждений предложено создать межведомственную рабочую группу. На первом этапе она рассматривает необходимые изменения нормативной базы и возможность пилотного проекта.