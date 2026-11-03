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Автор: Дарья Климова

3 ноября 2026, 19:35

Почему дилеры РОАД экстренно отказались от скандальной идеи двойного техосмотра для старых машин

Почему дилеры РОАД экстренно отказались от скандальной идеи двойного техосмотра для старых машин

Как тотальный контроль над ЭПТС положит конец махинациям с пробегом в России

Почему дилеры РОАД экстренно отказались от скандальной идеи двойного техосмотра для старых машин

РОАД больше не продвигает рост налога и дополнительный техосмотр для возрастных машин. Дилеры решили отказаться от скандальной идеи и сосредоточиться на развитии цифровой истории на базе системы электронных ПТС.

РОАД больше не продвигает рост налога и дополнительный техосмотр для возрастных машин. Дилеры решили отказаться от скандальной идеи и сосредоточиться на развитии цифровой истории на базе системы электронных ПТС.

РОАД не может сама внести федеральный законопроект в Госдуму: для этого нужны уполномоченные субъекты законодательной инициативы.

Исполнительный директор ассоциации Олег Баринов сообщил Autonews.ru, что рост транспортного налога и дополнительный техосмотр для возрастных машин не входят в число мер, которые организация продвигает на нынешнем этапе работы ассоциации.

В июле 2025 года президент РОАД Алексей Подщеколдин предлагал увеличить налог для автомобилей старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год. Дилеры рассчитывали поэтому ускорить обновление российского автопарка. Идею критиковали автоэксперты и представители общественности: среди аргументов называли низкую покупательную способность россиян и риск дополнительной нагрузки на владельцев старых машин.

Вместо этих мер ассоциация сосредоточилась на развитии ЭПТС. В рамках готовящегося законопроекта «О реализации, ремонте, техническом (сервисном) обслуживании и утилизации автотранспортных средств» РОАД предлагает создать на базе электронного паспорта цифровую историю автомобиля. В нее хотят включать данные о пробеге и ДТП, обслуживании и ремонтах, юридических обременениях, а также фактической утилизации. Среди сведений для ЭПТС также названы настоящий пробег и страховая история автомобиля на протяжении всего срока его службы.

Автодилеры стремятся сделать рынок подержанных автомобилей прозрачнее и упростить проверку состояния машины и ее эксплуатации. Расширение истории автомобиля в ЭПТС должно помочь пресечь махинации при перепродаже подержанных машин. Отдельно о возрастных ограничениях для автомобилей в Казахстане редакция писала в разборе правил ввоза; там речь шла о личных машинах.

В 2026 году концепцию обсуждали на нескольких площадках: 26 августа ее представили в Общественной палате России, а 14 октября - на круглом столе в Торгово-промышленной палате. Инициативу поддержали автопроизводители и операторы системы ЭПТС, а также представители сервисного бизнеса и общественных организаций.

По итогам обсуждений предложено создать межведомственную рабочую группу. На первом этапе она рассматривает необходимые изменения нормативной базы и возможность пилотного проекта.

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