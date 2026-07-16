Автопарк на грани: РОАД предлагает массово избавляться от машин старше 20 лет

16 июля 2026, 15:52
РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет
РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет
В России обсуждают запуск новой программы утилизации для автомобилей старше 20 лет. Эксперты отмечают: парк стремительно стареет, а стоимость новых машин выросла почти на миллион рублей за четыре года. Какие последствия ждут владельцев и что изменится для рынка - объясняем, почему это важно именно сейчас.
Российских автомобилистов ждет возможное нововведение, которое может серьезно повлиять на рынок и привычки владельцев машин. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой запустить в стране программу утилизации транспортных средств, чей возраст превышает 20 лет. Причина проста: автопарк России стремительно стареет, а это напрямую влияет на безопасность, экологию и расходы на обслуживание.
Как сообщает «Российская Газета», глава РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции подчеркнул, что доля автомобилей старше 10 лет в стране за последние годы выросла до 70%. Для сравнения: еще в 2015 году таких машин было около половины, а к концу 2025 года их число достигло 33,2 миллиона. Это не просто статистика - старые автомобили чаще ломаются, хуже соответствуют современным стандартам и становятся источником дополнительных проблем для владельцев.
В рамках предложенной программы утилизации планируется не только избавляться от устаревших машин, но и стимулировать обновление автопарка. По мнению экспертов, это поможет снизить средний возраст автомобилей на дорогах и повысить общую безопасность движения. Кроме того, РОАД предлагает доработать электронный паспорт транспортного средства: добавить в него подробную историю жизненного цикла машины. В числе новых данных - цена покупки, пробег, сведения о ДТП, даты и объемы технического обслуживания, а также информация о замене деталей и наличии обременений.
Еще один важный аспект - рост цен на новые автомобили. За последние четыре года средняя стоимость легковой машины в России увеличилась с 2,38 до 3,33 миллиона рублей. Это делает покупку нового авто менее доступной для большинства россиян, а значит, многие вынуждены дольше эксплуатировать старые машины. В похожей ситуации оказались и водители, которые столкнулись с изменениями на рынке топлива: эксперты отмечают, что привычки автомобилистов меняются под давлением новых экономических условий.
По мнению специалистов, запуск программы утилизации может стать шагом к обновлению автопарка и снижению числа аварийных и экологически опасных машин на дорогах. Важно отметить, что подобные меры уже применялись в России ранее, однако сейчас ситуация требует более комплексного подхода. Введение расширенного электронного паспорта позволит повысить прозрачность сделок на вторичном рынке и снизить риски для покупателей. В целом, инициатива РОАД может стать важным инструментом для модернизации российского автопарка, если будет поддержана на государственном уровне и получит достаточное финансирование.
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