Автопарк на грани: РОАД предлагает массово избавляться от машин старше 20 лет

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 15:52

РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет

РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет

Автопарк на грани: РОАД предлагает массово избавляться от машин старше 20 лет

РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет

В России обсуждают запуск новой программы утилизации для автомобилей старше 20 лет. Эксперты отмечают: парк стремительно стареет, а стоимость новых машин выросла почти на миллион рублей за четыре года. Какие последствия ждут владельцев и что изменится для рынка - объясняем, почему это важно именно сейчас.

В России обсуждают запуск новой программы утилизации для автомобилей старше 20 лет. Эксперты отмечают: парк стремительно стареет, а стоимость новых машин выросла почти на миллион рублей за четыре года. Какие последствия ждут владельцев и что изменится для рынка - объясняем, почему это важно именно сейчас.

Российских автомобилистов ждет возможное нововведение, которое может серьезно повлиять на рынок и привычки владельцев машин. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой запустить в стране программу утилизации транспортных средств, чей возраст превышает 20 лет. Причина проста: автопарк России стремительно стареет, а это напрямую влияет на безопасность, экологию и расходы на обслуживание.

Как сообщает «Российская Газета», глава РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции подчеркнул, что доля автомобилей старше 10 лет в стране за последние годы выросла до 70%. Для сравнения: еще в 2015 году таких машин было около половины, а к концу 2025 года их число достигло 33,2 миллиона. Это не просто статистика - старые автомобили чаще ломаются, хуже соответствуют современным стандартам и становятся источником дополнительных проблем для владельцев.

В рамках предложенной программы утилизации планируется не только избавляться от устаревших машин, но и стимулировать обновление автопарка. По мнению экспертов, это поможет снизить средний возраст автомобилей на дорогах и повысить общую безопасность движения. Кроме того, РОАД предлагает доработать электронный паспорт транспортного средства: добавить в него подробную историю жизненного цикла машины. В числе новых данных - цена покупки, пробег, сведения о ДТП, даты и объемы технического обслуживания, а также информация о замене деталей и наличии обременений.

Еще один важный аспект - рост цен на новые автомобили. За последние четыре года средняя стоимость легковой машины в России увеличилась с 2,38 до 3,33 миллиона рублей. Это делает покупку нового авто менее доступной для большинства россиян, а значит, многие вынуждены дольше эксплуатировать старые машины. В похожей ситуации оказались и водители, которые столкнулись с изменениями на рынке топлива: эксперты отмечают, что привычки автомобилистов меняются под давлением новых экономических условий.

По мнению специалистов, запуск программы утилизации может стать шагом к обновлению автопарка и снижению числа аварийных и экологически опасных машин на дорогах. Важно отметить, что подобные меры уже применялись в России ранее, однако сейчас ситуация требует более комплексного подхода. Введение расширенного электронного паспорта позволит повысить прозрачность сделок на вторичном рынке и снизить риски для покупателей. В целом, инициатива РОАД может стать важным инструментом для модернизации российского автопарка, если будет поддержана на государственном уровне и получит достаточное финансирование.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Мурманск Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться