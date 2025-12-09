Провал робота Optimus на публике: почему Tesla пока далека от амбиций Маска

9 декабря 2025, 18:13
Робот Tesla упал на выставке в Майами и показал реальные проблемы компании Маска
Робот Tesla упал на выставке в Майами и показал реальные проблемы компании Маска
Tesla сместила акцент с автомобилей на роботов и автономные технологии. Однако демонстрация в Майами обернулась неловкой неудачей. Один из роботов Optimus упал прямо на глазах у публики. Это событие заставляет задуматься о реальных перспективах компании. Интрига вокруг будущего Tesla только нарастает.
В последние годы Tesla столкнулась с проблемой снижения продаж своих автомобилей, что вынудило компанию искать новые направления для развития. Одним из таких векторов стали роботы и автономные технологии Tesla. Однако на примере воплотить эти амбициозные планы оказались куда сложнее, чем казалось на презентациях.
На прошедшей в Майами выставке Art Week компания Tesla решила обратить внимание на свои достижения в области робототехники. Главным героем стал гуманоидный робот Оптимус, который должен был показать свои возможности. Но вместо этого зрители стали свидетелями курьезного инцидента: робот внезапно потерял равновесие и рухнул на пол, оказавшись беспомощно лежащим на спине. Как пишет autoevolution, этот эпизод стал символом того, что нынешние разработки Tesla далеко от заявленных Маском целей.
Планы Илона Маска по выпуску роботов в 2026 году выглядят все менее реалистичными на фоне неудач. Несмотря на громкие заявления, компании сталкнулась с техническими и организационными трудностями, которые пока не позволяют говорить о массовом внедрении роботов в ближайшем будущем. Даже оборудование на общественных мероприятиях дает сбои, а значит, реальное применение в быту или на производстве ему делать не чего.
Параллельно с этим Tesla продолжает терять позиции на автомобильном рынке. Продажи электромобилей снижаются, конкуренция снижается, а новые модели не всегда оправдывают ожидания покупателей.
Инцидент в Майами стал поводом для дискуссий не только среди экспертов, но и среди обычных пользователей. Многие задаются вопросом: сможет ли Tesla преодолеть нынешние трудности и реализовать свои амбициозные планы, или же компания рискует остаться в истории производителем громких, но не всегда реализуемых идей? Пока ответ на этот вопрос остается открытым, будущее Tesla окутано неопределенностью.
Похожие материалы Тесла
-
09.12.2025, 19:23
Редкая Chevrolet 1957 года развалилась при попытке эвакуации из автохлама
Команда реставраторов решила вызволить Chevrolet 1957 года из заброшенного двора. Операция превратилась в настоящий экшен с неожиданным финалом. Автомобиль оказался в таком состоянии, что попытка буксировки закончилась его разрушением. Что же пошло не по плану – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 19:09
Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой
Shelby GT500 1968 года вновь оказался в центре внимания. Классический маслкар получил шестиступенчатую механику. Это решение вызвало споры среди поклонников. Одни считают это обновлением, другие – нарушением традиций. История автомобиля и детали доработки раскрываются в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:52
Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров
Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:46
В США отзывают Genesis G90 из-за сбоя в системе помощи водителю из-за краски
В США объявлен отзыв седанов Genesis G90 из-за неожиданной проблемы с электроникой. Причина связана с особенностями серебристой краски. Система помощи водителю может ошибочно сработать. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:39
Новый Nissan Versa 2026 впервые показал радикально измененную переднюю часть кузова
В Мексике засняли Nissan Versa 2026 без камуфляжа. Автомобиль получил заметно измененный перед. Платформа осталась прежней, но дизайн стал смелее. Вдохновением для фар послужил Murano. Подробности о новинке пока держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось.Читать далее
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
09.12.2025, 18:04
Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей
Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.Читать далее
-
09.12.2025, 17:34
Электрический квадрицикл Fiat Topolino появится в США в 2025 году
Fiat готовит выход электроквадрицикла Topolino на рынок США. Арт-версия от Ромеро Бритто уже привлекла внимание публики. Ожидается, что новинка вызовет интерес у поклонников компактных электромобилей. Подробности о планах бренда и особенностях модели читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Тесла
-
09.12.2025, 19:23
Редкая Chevrolet 1957 года развалилась при попытке эвакуации из автохлама
Команда реставраторов решила вызволить Chevrolet 1957 года из заброшенного двора. Операция превратилась в настоящий экшен с неожиданным финалом. Автомобиль оказался в таком состоянии, что попытка буксировки закончилась его разрушением. Что же пошло не по плану – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 19:09
Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой
Shelby GT500 1968 года вновь оказался в центре внимания. Классический маслкар получил шестиступенчатую механику. Это решение вызвало споры среди поклонников. Одни считают это обновлением, другие – нарушением традиций. История автомобиля и детали доработки раскрываются в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:52
Toyota GR GT и GR GT3: новые флагманы для поклонников бензиновых спорткаров
Toyota Gazoo Racing удивила мир двумя новыми прототипами. GR GT и GR GT3 бросают вызов эпохе электромобилей. Эти модели созданы для тех, кто ценит драйв и звук настоящего мотора. Почему они так важны для автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:46
В США отзывают Genesis G90 из-за сбоя в системе помощи водителю из-за краски
В США объявлен отзыв седанов Genesis G90 из-за неожиданной проблемы с электроникой. Причина связана с особенностями серебристой краски. Система помощи водителю может ошибочно сработать. Владельцам предстоит визит к дилеру. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 18:39
Новый Nissan Versa 2026 впервые показал радикально измененную переднюю часть кузова
В Мексике засняли Nissan Versa 2026 без камуфляжа. Автомобиль получил заметно измененный перед. Платформа осталась прежней, но дизайн стал смелее. Вдохновением для фар послужил Murano. Подробности о новинке пока держатся в секрете. Узнайте, что еще изменилось.Читать далее
-
09.12.2025, 18:25
Владелец продал свой Tesla Cybertruck за 61 000 долларов после многочисленных ремонтов
Рынок подержанных Tesla Cybertruck стремительно теряет позиции. Один из владельцев реализовал свой электропикап всего за 61 000 долларов, хотя два года назад владелец заплатил за машину 244 000. Автомобиль выделяется редким фиолетовым цветом, полным приводом, системой подруливания задних колес и автопилотом. Читать далее
-
09.12.2025, 18:04
Volkswagen отзывает электрокроссоверы ID.4 2023 и 2024 годов из-за проблем с батареей
Volkswagen объявил отзыв ограниченной партии электрокроссоверов ID.4, выпущенных с 2022 по 2024 год. Причина – возможные дефекты в аккумуляторах, которые могут повлиять на запас хода и производительность. Владельцам рекомендуют соблюдать осторожность. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.Читать далее
-
09.12.2025, 17:34
Электрический квадрицикл Fiat Topolino появится в США в 2025 году
Fiat готовит выход электроквадрицикла Topolino на рынок США. Арт-версия от Ромеро Бритто уже привлекла внимание публики. Ожидается, что новинка вызовет интерес у поклонников компактных электромобилей. Подробности о планах бренда и особенностях модели читайте далее.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве