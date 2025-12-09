Провал робота Optimus на публике: почему Tesla пока далека от амбиций Маска

Робот Tesla упал на выставке в Майами и показал реальные проблемы компании Маска

Tesla сместила акцент с автомобилей на роботов и автономные технологии. Однако демонстрация в Майами обернулась неловкой неудачей. Один из роботов Optimus упал прямо на глазах у публики. Это событие заставляет задуматься о реальных перспективах компании. Интрига вокруг будущего Tesla только нарастает.

В последние годы Tesla столкнулась с проблемой снижения продаж своих автомобилей, что вынудило компанию искать новые направления для развития. Одним из таких векторов стали роботы и автономные технологии Tesla. Однако на примере воплотить эти амбициозные планы оказались куда сложнее, чем казалось на презентациях.

На прошедшей в Майами выставке Art Week компания Tesla решила обратить внимание на свои достижения в области робототехники. Главным героем стал гуманоидный робот Оптимус, который должен был показать свои возможности. Но вместо этого зрители стали свидетелями курьезного инцидента: робот внезапно потерял равновесие и рухнул на пол, оказавшись беспомощно лежащим на спине. Как пишет autoevolution, этот эпизод стал символом того, что нынешние разработки Tesla далеко от заявленных Маском целей.

Планы Илона Маска по выпуску роботов в 2026 году выглядят все менее реалистичными на фоне неудач. Несмотря на громкие заявления, компании сталкнулась с техническими и организационными трудностями, которые пока не позволяют говорить о массовом внедрении роботов в ближайшем будущем. Даже оборудование на общественных мероприятиях дает сбои, а значит, реальное применение в быту или на производстве ему делать не чего.

Параллельно с этим Tesla продолжает терять позиции на автомобильном рынке. Продажи электромобилей снижаются, конкуренция снижается, а новые модели не всегда оправдывают ожидания покупателей.

Инцидент в Майами стал поводом для дискуссий не только среди экспертов, но и среди обычных пользователей. Многие задаются вопросом: сможет ли Tesla преодолеть нынешние трудности и реализовать свои амбициозные планы, или же компания рискует остаться в истории производителем громких, но не всегда реализуемых идей? Пока ответ на этот вопрос остается открытым, будущее Tesla окутано неопределенностью.