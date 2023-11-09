Робот убил человека в Южной Корее (уже не первая трагедия)

На одном из южнокорейских складов робот-грузчик поднимал одну за другой тяжелые коробки и ставил их на конвейерную ленту. В какой-то момент в помещение пришел механик-наладчик, чтобы проверить забарахлившие датчики робота. Внезапно машина ухватила человека рукой-манипулятором, положила на конвейер и сильно прижала, повредив ему голову и грудь. Мужчину спешно госпитализировали, но врачи не сумели его спасти. От полученных травм он скончался в больнице.

Как отмечает издание ixbt.com, подобная трагедия, к сожалению, далеко не первая. В марте на одном из автозаводов в Южной Корее рабочий получил серьезные травмы также из-за робота. А в июле 2022 года робот сломал палец ребёнку на шахматном турнире в России.

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