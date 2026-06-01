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Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 12:32

Роботакси в городах мира: где уже ездят беспилотные автомобили и что мешает их массовому запуску

Роботакси в городах мира: где уже ездят беспилотные автомобили и что мешает их массовому запуску

Роботакси-2026: где уже можно уехать без водителя и что мешает запуску в России

Роботакси в городах мира: где уже ездят беспилотные автомобили и что мешает их массовому запуску

Беспилотные автомобили перестают быть фантастикой: в 2026 году роботакси уже перевозят пассажиров в США, Китае и ОАЭ, а Европа и Япония готовятся к запуску. Разбираемся, как работают эти сервисы, где они доступны и какие ограничения пока остаются.

Беспилотные автомобили перестают быть фантастикой: в 2026 году роботакси уже перевозят пассажиров в США, Китае и ОАЭ, а Европа и Япония готовятся к запуску. Разбираемся, как работают эти сервисы, где они доступны и какие ограничения пока остаются.

В 2026 году беспилотные автомобили перестают быть лабораторной диковинкой и начинают менять привычную городскую среду. Роботакси — сервисы, где пассажиры перевозятся без водителя, — уже работают в ряде стран и становятся частью транспортной системы. Однако массовому распространению пока препятствуют несколько факторов: от ограниченных зон до строгих требований безопасности.

Вызвать роботакси чаще всего можно через мобильное приложение. Машина самостоятельно подъезжает по адресу, строит маршрут и везёт пассажира без участия человека. Но такие сервисы действуют только в некоторых регионах, где инфраструктура и технологии уже протестированы. Кроме того, за движением следят удалённые операторы, а поездка может быть сорвана из-за плохой погоды или технических сбоев.

США сегодня считают себя лидером по внедрению беспилотных такси. В Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Финиксе и Остине уже можно заказать поездку на роботакси, но только в пределах специально выделенных зон. В этих районах происходят улучшения, однако полного покрытия городов пока нет. Важно, что технологии активно развиваются, но требуют строгого соблюдения стандартов безопасности.

В Китае роботакси тоже становится частью городской жизни. В Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу автономные автомобили курсируют по разным районам, но доступ к сервису часто ограничен регистрацией или участием в тестовых программах. Китайские компании делают ставку на сбор данных и масштабирование, что позволяет постепенно расширять зону работы беспилотных такси.

В Объединённых Арабских Эмиратах, прежде всего в Дубае, роботакси находятся на стадии пилотных проектов. Поездки доступны только в отдельных районах и в рамках тестовых программ, но власти активно внедряют новые технологии. При одобрении со стороны регуляторов сервисы обещают минимизировать административные барьеры и увеличить количество доступных автомобилей.

Европа подходит к внедрению беспилотных такси осторожно. В Великобритании, особенно в Лондоне, проводятся испытания автономных автомобилей, а власти создают нормативную базу для коммерческого запуска. В других странах ЕС также реализуются пилотные проекты, но они ограничены малыми зонами и пока не переросли в массовые перевозки. Основные препятствия — требования безопасности и необходимость изменения законодательства.

Япония пока не запустила массовые сервисы роботакси. В Токио и других городах проводятся тестовые поездки, инфраструктура готовится к запуску в будущем. Поездки без водителя доступны только в рамках пилотных программ, а полноценный старт состоится после проведения испытаний и получения всех разрешений.

Судя по текущим тенденциям, массовому внедрению роботакси препятствуют не только технические, но и юридические сложности. В большинстве стран сервисы работают в тестовом режиме, а зона охвата ограничена. При этом накопление и развитие данных позволит увеличить доступность беспилотных такси в ближайшие годы. Для России опыт зарубежных стран может быть использован при разработке собственной стратегии развития автономных транспортных систем, особенно с учётом климата, дорожной ситуации и законодательства.

Интересно, что развитие беспилотных технологий влияет и на другие сегменты рынка. Например, в премиальном классе продолжается борьба за инновации: недавно был представлен обновлённый флагман с гибридной силовой установкой, о чем подробнее можно узнать в материале о новом поколении Mercedes-AMG S 63 E Performance .

Упомянутые марки: Tesla , BYD, XPeng, Nio, Mercedes
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