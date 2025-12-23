Сетка радиатора спасает от камней и экономит двигатель. Почему её не ставят с завода?

Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода

Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь?

Установка защитной сетки в бампер — популярный способ доработки автомобиля, призванный уберечь радиатор от камней, грязи и насекомых, способных повредить систему охлаждения. Это заставляет задуматься, почему такая полезная деталь не ставится на автомобиль с завода. Существует множество проверенных решений, от защитных сеток до салонных ковриков, которые не включают в базовую комплектацию, хотя могли бы. Это превратило установку дополнительных аксессуаров в значительную статью дохода для официальных дилеров, которые продают и монтируют их с высокой наценкой, увеличивая общую прибыль.

Кажется нелогичным, что дилер может установить сетку, а производитель — нет, особенно если учесть, что на конвейере себестоимость детали и работ была бы значительно ниже. Причин этому несколько. Ключевым фактором является расчёт системы охлаждения: инженеры обеспечивают максимальный обдув радиатора для эффективного теплообмена даже в экстремальных условиях, например, в пустынной жаре. Поэтому радиатор оставляют открытым.

Однако на практике качественная сетка не нарушает теплообмен. Исправная система охлаждения имеет достаточный запас прочности, чтобы справляться со своими задачами даже летом. При этом сетка служит страховкой от серьёзных неприятностей — например, когда попавший камень может повредить радиатор и привести к утечке антифриза, что чревато перегревом двигателя.

Основная причина отказа от штатной установки сетки — экономия. В условиях жёсткой конкуренции производители минимизируют расходы на каждую мелочь. Даже если установка одной сетки на конвейере обойдётся всего в 5 долларов, при выпуске миллиона автомобилей экономия составит 5 миллионов. Производители фокусируются на решениях, которые становятся конкурентным преимуществом для покупателя, таких как мультимедийные системы или качественные материалы салона, а не на малозаметных защитных элементах.