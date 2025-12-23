Сетка радиатора спасает от камней и экономит двигатель. Почему её не ставят с завода?

23 декабря 2025, 20:02
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Почему автомобили не оснащаются сеткой для радиатора с завода
Защитная сетка радиатора убережёт двигатель от камней и грязи. Но почему её не ставят на заводе производители, если это такая полезная и недорогая деталь?
Установка защитной сетки в бампер — популярный способ доработки автомобиля, призванный уберечь радиатор от камней, грязи и насекомых, способных повредить систему охлаждения. Это заставляет задуматься, почему такая полезная деталь не ставится на автомобиль с завода. Существует множество проверенных решений, от защитных сеток до салонных ковриков, которые не включают в базовую комплектацию, хотя могли бы. Это превратило установку дополнительных аксессуаров в значительную статью дохода для официальных дилеров, которые продают и монтируют их с высокой наценкой, увеличивая общую прибыль.
Кажется нелогичным, что дилер может установить сетку, а производитель — нет, особенно если учесть, что на конвейере себестоимость детали и работ была бы значительно ниже. Причин этому несколько. Ключевым фактором является расчёт системы охлаждения: инженеры обеспечивают максимальный обдув радиатора для эффективного теплообмена даже в экстремальных условиях, например, в пустынной жаре. Поэтому радиатор оставляют открытым.
Однако на практике качественная сетка не нарушает теплообмен. Исправная система охлаждения имеет достаточный запас прочности, чтобы справляться со своими задачами даже летом. При этом сетка служит страховкой от серьёзных неприятностей — например, когда попавший камень может повредить радиатор и привести к утечке антифриза, что чревато перегревом двигателя.
Основная причина отказа от штатной установки сетки — экономия. В условиях жёсткой конкуренции производители минимизируют расходы на каждую мелочь. Даже если установка одной сетки на конвейере обойдётся всего в 5 долларов, при выпуске миллиона автомобилей экономия составит 5 миллионов. Производители фокусируются на решениях, которые становятся конкурентным преимуществом для покупателя, таких как мультимедийные системы или качественные материалы салона, а не на малозаметных защитных элементах.
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 15:49
Changan официально выходит на дороги Китая с автопилотом: L3 разрешен для массового использования
Changan внедряет автопилот L3 на дорогах Китая. Компания прошла сложные испытания. Что это значит для рынка? Почему другие бренды нервничают? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 13:49
В Госдуме хотят изменить правила страхования для таксистов ради безопасности пассажиров
В России обсуждают новые правила для такси. Законопроект может изменить порядок страхования. Водителям придется оформлять страховку заранее. Это может повлиять на рынок перевозок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 12:17
Как зима меняет правила: почему стекла мутнеют раньше, чем вы думаете
Зимние дороги требуют особого внимания к чистоте стекол. Мелкие детали могут повлиять на безопасность. Узнайте, как сохранить обзор в сложных погодных условиях. Простые советы помогут избежать неприятных сюрпризов.Читать далее
-
23.12.2025, 11:13
В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии
В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.Читать далее
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
23.12.2025, 22:36
Названы регионы России с самыми аварийными и безаварийными водителями в 2025 году
Какие регионы России стали самыми безопасными для водителей? Где чаще всего происходят аварии? Аналитики изучили данные миллионов автомобилистов. Результаты удивили даже экспертов. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 15:49
Changan официально выходит на дороги Китая с автопилотом: L3 разрешен для массового использования
Changan внедряет автопилот L3 на дорогах Китая. Компания прошла сложные испытания. Что это значит для рынка? Почему другие бренды нервничают? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 13:49
В Госдуме хотят изменить правила страхования для таксистов ради безопасности пассажиров
В России обсуждают новые правила для такси. Законопроект может изменить порядок страхования. Водителям придется оформлять страховку заранее. Это может повлиять на рынок перевозок. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 12:17
Как зима меняет правила: почему стекла мутнеют раньше, чем вы думаете
Зимние дороги требуют особого внимания к чистоте стекол. Мелкие детали могут повлиять на безопасность. Узнайте, как сохранить обзор в сложных погодных условиях. Простые советы помогут избежать неприятных сюрпризов.Читать далее
-
23.12.2025, 11:13
В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии
В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.Читать далее
-
23.12.2025, 10:41
Stellantis отзывает Ram 2500-5500 из-за риска отключения подушки и системы стабилизации
Ram отзывает десятки тысяч пикапов из-за сбоя в электронике. Водители могут остаться без защиты в аварии. Подробности о масштабной сервисной кампании держатся в секрете. Эксперты гадают, как это повлияет на рынок. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.12.2025, 10:23
В Петербурге дилеры XCITE распродают тестовые автомобили из-за дефицита новых
Петербургские автосалоны столкнулись с нехваткой новых XCITE. Покупателям предлагают тестовые машины. Почему исчезают популярные модели? Что ждет рынок дальше? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:59
Американец удивился парковке в Китае: авто блокируют, если не оплатить стоянку
В Китае парковка может обернуться неожиданностью для иностранцев. Местные системы не прощают забывчивости. Обычные способы оплаты здесь не работают. Турист из США испытал на себе, как технологии меняют повседневную жизнь.Читать далее
-
23.12.2025, 09:46
Как купить и перевезти новогоднюю елку без штрафа и проблем с ГИБДД
Покупка и перевозка елки может обернуться штрафом. Какие документы нужны для законной транспортировки? Как избежать претензий инспекторов? Юрист объяснил, как не нарушить закон и не попасть в неприятную ситуацию. Подробности - в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве