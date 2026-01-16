Почему автоматизация доставки не вытеснит курьеров в ближайшие годы

16 января 2026, 18:04
Роботы-доставщики Яндекса: экономия для бизнеса или временное решение?
Рынок доставки стремительно меняется. Роботы оказались дешевле сотрудников, но есть нюансы. Эксперты не ждут быстрой замены людей машинами. Узнайте, что мешает полной автоматизации.
В последние годы автоматизация доставки в России набирает обороты, и компания «Яндекс» уверенно занимает лидирующие позиции в этом сегменте. По информации Abn.agency, содержание одного робота обходится компаниям примерно в 300 тысяч рублей в год. Для сравнения, средняя годовая оплата труда пешего курьера достигает 900 тысяч рублей.
Снижение затрат достигается за счет отсутствия необходимости выплачивать зарплаты, налоги и социальные взносы. Основные расходы связаны с техническим обслуживанием, ремонтом и поддержкой парка устройств, а также оплатой труда специалистов, которые следят за работой роботов. Такой подход позволяет бизнесу оптимизировать расходы и повысить прибыльность, что особенно важно в условиях растущей конкуренции.
Однако у автоматизации есть и свои ограничения. Роботы способны доставлять заказы только на определенные расстояния и не могут самостоятельно преодолевать лестницы, входы в здания или пользоваться лифтами. В результате получателям приходится выходить на улицу, чтобы забрать свой заказ, что не всегда удобно и может снижать лояльность клиентов.
На сегодняшний день только «Яндекс» располагает крупным парком роботов среди российских компаний. К 2027 году компания планирует увеличить их количество до 20 тысяч. Несмотря на масштабные планы, эксперты не ожидают, что роботы полностью вытеснят курьеров. Для многих клиентов важны личный контакт и возможность получить заказ прямо у двери, а не на улице.
Таким образом, автоматизация доставки действительно помогает бизнесу экономить, но пока не способна полностью заменить человеческий труд. В ближайшие годы рынок доставки, скорее всего, будет развиваться по смешанной модели, где роботы и люди будут работать вместе, дополняя друг друга.
