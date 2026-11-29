Родионов объяснил, какие китайские кроссоверы лучше готовы к российской зиме

Перед холодами доработка автомобиля нужна не всегда. Автоэксперт Никита Родионов объяснил, какие опции искать в российских версиях китайских кроссоверов и почему при покупке важны рынок и история обслуживания.

Перед холодами доработка автомобиля нужна не всегда. Автоэксперт Никита Родионов объяснил, какие опции искать в российских версиях китайских кроссоверов и почему при покупке важны рынок и история обслуживания.

Зимой одинаковые по названию машины могут вести себя по-разному: многое зависит от состояния конкретного экземпляра и условий эксплуатации. Российские Haval Dargo и Haval F7, как и Geely Atlas Pro, при исправной технике можно подготовить к холодам без дополнительных доработок, рассказал «Российской газете» автоэксперт Никита Родионов.

Зимнее оснащение зависит от модели, года выпуска и комплектации. Среди предусмотренных опций - обогрев сидений и руля, а также зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей. У Haval Dargo есть электрообогрев лобового стекла и форсунок. Для Haval F7 2026 модельного года заявлены обогрев всех сидений и рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя, аккумулятор увеличенной емкости и дополнительная антикоррозийная защита.

Для Geely Atlas Pro в российских комплектациях указываются обогревы передних и задних сидений, а также руля, зеркал, форсунок омывателя и зоны покоя стеклоочистителей. Российский Atlas Pro относится к поколению Boyue Pro: длина модели составляет 4544 мм, колесная база - 2670 мм, дорожный просвет - 171 мм. Для автомобиля предлагались передний и полный привод; один из распространенных силовых вариантов - трехцилиндровый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 177 л.с. с семиступенчатой роботизированной коробкой.

Haval F7 2026 модельного года оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой с мокрым двойным сцеплением. Для этой версии заявлены разгон до 100 км/ч за 8,7 секунды и максимальная скорость 192 км/ч. Силовые агрегаты и оснащение могут различаться в зависимости от рынка, поэтому характеристики российской машины стоит сверять с данными для ее года выпуска и комплектации.

Одинаковый внешний вид не гарантирует одинаковой техники: машины для разных рынков могут отличаться характеристиками. При выборе стоит выяснить, для какого рынка выпущен автомобиль, проверить его комплектацию и уточнить, проводились ли необходимые сервисные обновления. Для подержанной машины важна и история обслуживания; полезно сверить VIN и год выпуска, затем проверить сведения о предыдущем сервисе.

Среди зимних неприятностей Родионов назвал снижение заряда аккумулятора и затрудненный запуск двигателя. Встречаются также запотевание стекол, примерзание дверей и неисправности обогревов. Даже полный зимний пакет не исключает проблем при разряженном аккумуляторе, неисправности системы зажигания или несвоевременном обслуживании.

Зимние опции других SUV для российских условий сравнили в материале о зимних опциях. По словам Родионова, надежность зимой зависит от технического состояния автомобиля. На нее также влияют регулярность обслуживания и условия эксплуатации.